Раз, два – і готово: приготуйте найсмачнішу бюджетну намазку, яка зайде кожному

28 квітня 2024, 20:05
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Джерело:

УНІАН

Намазки значно скорочують час на приготування сніданку чи перекусу. Спробуйте скористатися цим простим рецептом – ви точно залишитеся задоволеними.

Головний інгредієнт – яйця. Часник додасть їм пікантності, а сметана – ніжного смаку.

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Намазка з яєць і часнику зі сметаною

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 6
Інгредієнти:
– 5 відварених на круто яєць;
– 1 зубчик часнику;
– сметана до смаку;
– 35 грамів твердого сиру;
– кріп, зелена цибуля до смаку;
– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;
– сіль, чорний мелений перець до смаку. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ "Водний Світ". Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов’язково припадуть до душі навіть затятим гурманам.

Приготування:

  1. Відварені яйця почистьте та натріть на дрібну терку.
  2. Дрібно наріжте кріп і зелену цибулю, часник пропустіть через прес.
  3. Сир натріть на тертці. Змішайте всі інгредієнти в одній мисці, заправте сметаною.
  4. Додайте сіль, перець, гірчицю в зернах та добре перемішайте.
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Автор: Ольга Котів