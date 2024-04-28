Раз, два – і готово: приготуйте найсмачнішу бюджетну намазку, яка зайде кожному
28 квітня 2024, 20:05Читать новость на русском
Джерело:УНІАН
Намазки значно скорочують час на приготування сніданку чи перекусу. Спробуйте скористатися цим простим рецептом – ви точно залишитеся задоволеними.
Головний інгредієнт – яйця. Часник додасть їм пікантності, а сметана – ніжного смаку.
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Намазка з яєць і часнику зі сметаною
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 6
– 5 відварених на круто яєць;
– 1 зубчик часнику;
– сметана до смаку;
– 35 грамів твердого сиру;
– кріп, зелена цибуля до смаку;
– 1 чайна ложка гірчиці в зернах;
– сіль, чорний мелений перець до смаку. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ "Водний Світ". Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов’язково припадуть до душі навіть затятим гурманам.
Приготування:
- Відварені яйця почистьте та натріть на дрібну терку.
- Дрібно наріжте кріп і зелену цибулю, часник пропустіть через прес.
- Сир натріть на тертці. Змішайте всі інгредієнти в одній мисці, заправте сметаною.
- Додайте сіль, перець, гірчицю в зернах та добре перемішайте.