Насолода в кожній ложці: кавовий десерт без шкоди для фігури

Сонце потроху відвойовує місце у хмар, а отже, час почати готуватися до пляжного сезону. Але обмежувати себе в смаколиках не варто – просто користуйтеся правильними рецептами!

Адже відмова від десертів для більшості з нас є непосильною жертвою. Цей кавовий десерт – чудова альтернатива калорійним ласощам!

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Він анітрохи не заважає приводити тіло у "пляжну" форму.

Рецепт кавового десерту

Час: 2 години

Порцій: 2

Дієтична насолода / Фото zira.uz

Інгредієнти

молоко – 200 мілілітрів;

мягкий кисломолочний сир – 200 грамів;

розчинна кава – 1 чайна ложка;

желатин – 10 грамів;

какао-порошок – 1 чайна ложка;

стевія – на ваш смак.

Приготування

Кладемо у сотейник желатин та каву, заливаємо молоком та залишаємо на 20 хвилин . Ставимо сотейник на маленький вогонь, помішуємо та нагріваємо до того часу, поки желатин не розчиниться. Важливо не дати суміші закипіти, інакше желатин втратить свої властивості. В окремій тарілці змішуємо сир та какао, за бажанням можна додати підсолоджувач. Об'єднуємо суміші і добре розмішуємо. Отриману масу розливамо у формочки та залишаємо у холодильнику як мінімум на 2 години до повного застигання.

Смачного!