Насолода в кожній ложці: кавовий десерт без шкоди для фігури
11 лютого 2022 , 15:16Читать новость на русском
Джерело:zira.uz
Сонце потроху відвойовує місце у хмар, а отже, час почати готуватися до пляжного сезону. Але обмежувати себе в смаколиках не варто – просто користуйтеся правильними рецептами!
Адже відмова від десертів для більшості з нас є непосильною жертвою. Цей кавовий десерт – чудова альтернатива калорійним ласощам!
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Він анітрохи не заважає приводити тіло у "пляжну" форму.
Рецепт кавового десерту
Час: 2 години
Порцій: 2
Дієтична насолода / Фото zira.uz
Інгредієнти
- молоко – 200 мілілітрів;
- мягкий кисломолочний сир – 200 грамів;
- розчинна кава – 1 чайна ложка;
- желатин – 10 грамів;
- какао-порошок – 1 чайна ложка;
- стевія – на ваш смак.
Приготування
- Кладемо у сотейник желатин та каву, заливаємо молоком та залишаємо на 20 хвилин .
- Ставимо сотейник на маленький вогонь, помішуємо та нагріваємо до того часу, поки желатин не розчиниться. Важливо не дати суміші закипіти, інакше желатин втратить свої властивості.
- В окремій тарілці змішуємо сир та какао, за бажанням можна додати підсолоджувач.
- Об'єднуємо суміші і добре розмішуємо.
- Отриману масу розливамо у формочки та залишаємо у холодильнику як мінімум на 2 години до повного застигання.
Смачного!