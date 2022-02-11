Насолода в кожній ложці: кавовий десерт без шкоди для фігури

11 лютого 2022 , 15:16
Читать новость на русском

Джерело:

zira.uz

Сонце потроху відвойовує місце у хмар, а отже, час почати готуватися до пляжного сезону. Але обмежувати себе в смаколиках не варто – просто користуйтеся правильними рецептами!

Адже відмова від десертів для більшості з нас є непосильною жертвою. Цей кавовий десерт – чудова альтернатива калорійним ласощам!

Читайте також Навколо світу за годину: 4 незвичні страви з курочкою для романтичного вечора

Він анітрохи не заважає приводити тіло у "пляжну" форму.

Рецепт кавового десерту

Час: 2 години

Порцій: 2

Дієтична насолода / Фото zira.uz

Інгредієнти

  • молоко – 200 мілілітрів;
  • мягкий кисломолочний сир – 200 грамів;
  • розчинна кава – 1 чайна ложка;
  • желатин – 10 грамів;
  • какао-порошок – 1 чайна ложка;
  • стевія – на ваш смак.

Приготування

  1. Кладемо у сотейник желатин та каву, заливаємо молоком та залишаємо на 20 хвилин .
  2. Ставимо сотейник на маленький вогонь, помішуємо та нагріваємо до того часу, поки желатин не розчиниться. Важливо не дати суміші закипіти, інакше желатин втратить свої властивості.
  3. В окремій тарілці змішуємо сир та какао, за бажанням можна додати підсолоджувач.
  4. Об'єднуємо суміші і добре розмішуємо.
  5. Отриману масу розливамо у формочки та залишаємо у холодильнику як мінімум на 2 години до повного застигання.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська