Ідеальна каша без помилок: чи треба мити гречку перед тим, як варити

Одна з улюблених наших каш – гречана. Проте, навіть у такого, на перший погляд, простого продукту є свої секрети у приготуванні.

Гречка схожа за якостями на насіння кіноа або чіа. Вона відома своїми багатими запасами легкозасвоюваного рослинного білка, заліза, калію, магнію, флавоноїдів та багатьох інших корисних сполук. Зважаючи на її популярність, ми розповімо чи є обов’язковим промивання гречки перед варінням.

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24 канал підготував цікаві факти про гречку та навчить вас, як правильно її готувати.

Досвідчені господині розуміють важливість ретельного промивання крупи перед приготуванням. Гречка під час збирання, транспортування та зберігання піддається забрудненню та пилу, тому вона потребує належного очищення.



Відварена гречка / Фото savaskitchen

Якщо цього не зробити, це може серйозно загрожувати здоров’ю, оскільки непромита крупа може містити небажані залишки, які можна ненавмисно з’їсти разом із кашею. Багато виробників впроваджують певні заходи щодо захисту гречки від шкідників. Однак, якщо зерно перед споживанням не промити та не проварити, це потенційно може призвести до отруєння залишками цих препаратів.

Крім того, необхідність повного виключення фітинової кислоти служить ще одним переконливим обґрунтуванням промивання гречки перед варінням.

Як правильно промити гречку

висипте один стакан крупи в друшляк;

п'ять хвилин промивайте її під проточною теплою водою, перемішуючи руками;

висипте в каструлю;

залийте двома склянками води;

поставте на повільний вогонь і накрийте кришкою.

Перемішувати гречку в процесі варіння не варто, адже крупа вбере в себе воду і розбухне самостійно.

Смачного!

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