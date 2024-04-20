Не завжди знають навіть досвідчені господині: навіщо проколювати яйця перед варінням

Яйця – головний інгредієнт великодніх свят. І аби все пройшло ідеально, потрібно знати декілька секретів.

Хотіти, аби все на столі виглядало як на картинці – цілком нормально для кожної господині. І аби досягнути такого результату на свята та уникнути зайвого стресу, варто "озброїтися" кулінарними лайфхаками.

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Один із них стосується варіння яєць. Це один з головних кулінарних компонентів Великодня, тому тут поради точно зайвими не будуть.

Досвідчені кухарі перед варінням курячого яйця роблять у ньому маленькі проколи. Для цього зазвичай використовують голку або канцелярську кнопку.

Один секрет – і яйця будуть ідеальними / Фото Pixabay

Виявляється, один маленький отвір може змінити все. Під час приготування через нього в яйце проникне рідина. Завдяки цьому шкаралупа майже не приклеїться до білка і легко "злізатиме" з нього в процесі чищення.

Цей метод спрацює лише в тому випадку, якщо зробити прокол на "тупому" кінці яйця.

Поверхня яєць буде красивою та гладкою, неначе на картинці – якраз те, чого ми домагаємося.