Не завжди знають навіть досвідчені господині: навіщо проколювати яйця перед варінням
Джерело:pixel
Яйця – головний інгредієнт великодніх свят. І аби все пройшло ідеально, потрібно знати декілька секретів.
Хотіти, аби все на столі виглядало як на картинці – цілком нормально для кожної господині. І аби досягнути такого результату на свята та уникнути зайвого стресу, варто "озброїтися" кулінарними лайфхаками.
Читайте також Основа весняного меню: 3 швидкі страви з морепродуктів
Один із них стосується варіння яєць. Це один з головних кулінарних компонентів Великодня, тому тут поради точно зайвими не будуть.
Досвідчені кухарі перед варінням курячого яйця роблять у ньому маленькі проколи. Для цього зазвичай використовують голку або канцелярську кнопку.
Один секрет – і яйця будуть ідеальними / Фото Pixabay
Виявляється, один маленький отвір може змінити все. Під час приготування через нього в яйце проникне рідина. Завдяки цьому шкаралупа майже не приклеїться до білка і легко "злізатиме" з нього в процесі чищення.Важливо! Цей метод спрацює лише в тому випадку, якщо зробити прокол на "тупому" кінці яйця.
Поверхня яєць буде красивою та гладкою, неначе на картинці – якраз те, чого ми домагаємося.Стане у пригоді: чим можна нафарширувати яйця на Великдень.