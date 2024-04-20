Не завжди знають навіть досвідчені господині: навіщо проколювати яйця перед варінням

20 квітня 2024, 10:24
Читать новость на русском

Джерело:

pixel

Яйця – головний інгредієнт великодніх свят. І аби все пройшло ідеально, потрібно знати декілька секретів.

Хотіти, аби все на столі виглядало як на картинці – цілком нормально для кожної господині. І аби досягнути такого результату на свята та уникнути зайвого стресу, варто "озброїтися" кулінарними лайфхаками.

Читайте також Основа весняного меню: 3 швидкі страви з морепродуктів

Один із них стосується варіння яєць. Це один з головних кулінарних компонентів Великодня, тому тут поради точно зайвими не будуть. 

Досвідчені кухарі перед варінням курячого яйця роблять у ньому маленькі проколи. Для цього зазвичай використовують голку або канцелярську кнопку. 

Один секрет – і яйця будуть ідеальними / Фото Pixabay 

Виявляється, один маленький отвір може змінити все. Під час приготування через нього в яйце проникне рідина. Завдяки цьому шкаралупа майже не приклеїться до білка і легко "злізатиме" з нього в процесі чищення. 

Важливо! Цей метод спрацює лише в тому випадку, якщо зробити прокол на "тупому" кінці яйця. 

Поверхня яєць буде красивою та гладкою, неначе на картинці – якраз те, чого ми домагаємося. 

Стане у пригоді: чим можна нафарширувати яйця на Великдень. 
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська