Поєднання ніжного майонезно-вершкового соусу з хрусткими овочами – це саме те, що потрібно для великодніх яєць. Вони виглядатимуть на столі як щось унікальне та точно привернуть увагу гостей.

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Фаршировані яйця на Великдень

Час: 20 хвилин

Порцій: 8

Приготування:

  1. Редьку та огірок миємо, обсушуємо та дрібно нарізаємо.
  2. Змішуємо майонез, вершки, сіль і перець.
  3. До готового соусу даємо овочі, добре перемішуємо. Трішки зелені можна відкласти для прикраси.
  4. Подавати страву можна двома способами: або фарширувати яйця, або просто викласти їх на соус та посипати зеленню. Оберіть той варіант, який вам більше до вподоби.

Смачного!