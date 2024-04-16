Поєднання ніжного майонезно-вершкового соусу з хрусткими овочами – це саме те, що потрібно для великодніх яєць. Вони виглядатимуть на столі як щось унікальне та точно привернуть увагу гостей.
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Фаршировані яйця на Великдень
Час: 20 хвилин
Порцій: 8
Приготування:
- Редьку та огірок миємо, обсушуємо та дрібно нарізаємо.
- Змішуємо майонез, вершки, сіль і перець.
- До готового соусу даємо овочі, добре перемішуємо. Трішки зелені можна відкласти для прикраси.
- Подавати страву можна двома способами: або фарширувати яйця, або просто викласти їх на соус та посипати зеленню. Оберіть той варіант, який вам більше до вподоби.
Смачного!