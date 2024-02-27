Навіть не віриться, що вона така дешева: рецепт найсмачнішої намазки з 3 інгредієнтів

27 лютого 2024, 21:30
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Джерело:

karinafisenkova

Звичайні та доступні продукти можна перетворити на страву, яка сподобається ледь не всім. Ця смачна намазка прикрасить навіть святковий стіл.

На її приготування потрібно зовсім мало часу. А потрібні продукти є буквально в кожному магазині.

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Намазка з моркви та яєць

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 сирі морквини;
– 3 варені на круто яйця;
– 1 плавлений сирок;
– сіль, перець, майонез і часник до смаку.

Приготування:

  1. Відварені на круто яйця та моркву почистьте.
  2. Натріть моркву, яйця та плавлений сирок на дрібній терці.
  3. Додайте майонез, сіль, чорний мелений перець, подрібнений часник та перемішайте.
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Автор: Ольга Котів