Навіть не віриться, що вона така дешева: рецепт найсмачнішої намазки з 3 інгредієнтів

Звичайні та доступні продукти можна перетворити на страву, яка сподобається ледь не всім. Ця смачна намазка прикрасить навіть святковий стіл.

На її приготування потрібно зовсім мало часу. А потрібні продукти є буквально в кожному магазині.

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Намазка з моркви та яєць

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

– 2 сирі морквини;– 3 варені на круто яйця;– 1 плавлений сирок;– сіль, перець, майонез і часник до смаку.

Приготування:

Відварені на круто яйця та моркву почистьте. Натріть моркву, яйця та плавлений сирок на дрібній терці. Додайте майонез, сіль, чорний мелений перець, подрібнений часник та перемішайте.