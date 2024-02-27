Навіть не віриться, що вона така дешева: рецепт найсмачнішої намазки з 3 інгредієнтів
27 лютого 2024, 21:30Читать новость на русском
Джерело:karinafisenkova
Звичайні та доступні продукти можна перетворити на страву, яка сподобається ледь не всім. Ця смачна намазка прикрасить навіть святковий стіл.
На її приготування потрібно зовсім мало часу. А потрібні продукти є буквально в кожному магазині.
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Намазка з моркви та яєць
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
– 2 сирі морквини;
– 3 варені на круто яйця;
– 1 плавлений сирок;
– сіль, перець, майонез і часник до смаку.
Приготування:
- Відварені на круто яйця та моркву почистьте.
- Натріть моркву, яйця та плавлений сирок на дрібній терці.
- Додайте майонез, сіль, чорний мелений перець, подрібнений часник та перемішайте.