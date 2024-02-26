Як приготувати домашній майонез: найпростіший рецепт від шефа

Відомий кухар Володимир Ярославський розповів, як майонез робить він. Неймовірно смачний соус можна приготувати на воді, сметані чи натуральному йогурті.
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Рецепт домашнього майонезу
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 5
Приготуйте майонез самостійно / Фото Unsplash
Приготування:
- Жовтки, сіль, цукор, гірчицю і перець добре збийте вінчиком до білого кольору.
- Тонесенькою цівкою додавайте олію частинами, щоразу перемішуючи.
- Додайте сік лимона, перемішайте, а потім влийте сметану.
- Знову добре перемішайте, а потім доведіть до смаку сіллю та цукром.