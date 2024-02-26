Рецепт лизаветиного борщу згадувала в одному зі своїх листів сестра письменниці Ізидора Косач-Борисова. Секрет його неймовірного смаку – кислі яблука та буряковий квас.

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Лизаветин борщ

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 літри води;

– 300 грамів капусти;

– 400 грамів курятини;

– 1 морквина;

– 2 цибулини;

– 1 буряк;

– 4 столові ложки бурякового квасу;

– 1 корінь петрушки;

– 2 столові ложки олії;

– 1 яблуко;

– 6 картоплин;

– 80 грамів пшона;

– 2 зубчики часнику;

– 20 грамів сала;

– сіль до смаку;

– 1 червоний солодкий перець.

Приготування:

Зваріть курку до готовності та процідіть бульйон крізь сито. Вимитий та очищений буряк наріжте соломкою. Полийте буряковим квасом, посоліть і викладіть у глибоку пательню. Додайте нарізане соломкою кисле яблуко. Перемішайте, накрийте кришкою, додайте зібраний з бульйону жир і тушкуйте до напівготовності. Вимиту й очищену моркву та корінь петрушки також наріжте соломкою, а цибулю — кубиками. Складіть на іншу пательню й тушкуйте під закритою кришкою на олії. Очищену й вимиту картоплю поріжте довільними часточками. Капусту наріжте кубиками. Обсмажте пшоно на сухій пательні. Перекладіть його в ступку або мисочку, додайте 3 – 4 ложки бульйону й розітріть товкачиком. Покладіть картоплю та капусту в бульйон. Додайте всі тушковані овочі. Варіть під закритою кришкою 15 хвилин, потім додайте розтерте пшоно. Очищений часник пропустіть через прес. Додайте його до мисочки із салом, посипте зеленню петрушки й потовчіть товкачиком. Вимиту й очищену перчину наріжте дуже дрібно. Через 5 хвилин після закипання борщу покладіть у нього товчене сало разом із часником і петрушкою, а також перець. Скуштуйте борщ та відрегулюйте смак сіллю і буряковим квасом. Доведіть до кипіння. Готовому борщу дайте трохи настоятися.

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