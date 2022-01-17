Найкращі супи за версією CNN: на якому місці український борщ

Нещодавно телеканал CNN опублікував власний рейтинг 20 найкращих супів з усього світу. І український борщ посів у цій добірці одне з чільних місць.

Відома кулінарка, авторка книги "Суп" Джанет Кларксон зазначає, що суп (або, як казали наші пращури, юшка) — одна з найдавніших і найпопулярніших страв у світі. Ним і голод тамували, і зігрівалися, і навіть лікувалися!

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Навіть досі під час застуди заведено рятуватися поживним курячим супом.

Кожна культура має свій суп. У нього дуже стародавнє коріння. Перші люди варили в супі все – від черепаших панцирів до стебел бамбука,

– зазначає Джанет Кларксон.

Банґа (Нігерія)

Цей суп надзвичайно популярний та відомий. Готові сушені компоненти для нього можна придбати у магазинах. Ключовими інгредієнтами для цієї страви є плоди олійної пальми, свіжий сом, яловичина і сушені морепродукти. Головна особливість такого супу є червоний соус, який набуває такого відтінку завдяки екзотичним спеціям.



Екзотика у тарілці / Фото Cyprus Bazaar

Фо-бо (В’єтнам)

Наваристий суп на основі яловчиого бульйону. Страву виварюють кілька годин та додають корицю, зірчастий аніс та інші спеції. Це одна із найстаріших страв В’єтнаму.



Апетитний суп / Фото fakty

Борщ (Україна)

Відома страва української кухні. Перші згадки про цей суп можна знайти ще у час Київської Русі в XIV столітті. Обов’язковими додатками для супу є сметана та пампушки із часником. Українські кулінари та експерти проводять широку кампанію, щоб внести український борщ до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.



Українська кулінарна спадщина / Фото pexels

Буябес (Франція)

Цю страву винайшли рибалки, які часто готували таке рагу на обід. Цей суп – класичний смак Середземномор'я. У цій страві поєднуються такі компоненти як шафран, оливкова олія, фенхель, часник, помідори та свіжа морська риба.



Морський суп / Фото Simply Recipes

Кальду-верде (Португалія)

Батьківщиною супу є виноробний регіон Мінью у Португалії. У цій страві вдалося вишукано поєднати нарізану зелень, картоплю та цибулю. В супі яскраво виражений димний смак, такого аромату страву надає португальська ковбаса чорізо.



Особлива страва / Фото pinterest

Чорба-фрік (Алжир, Лівія та Туніс)

Ситний та поживний суп має північноафриканське коріння. Це поєднання зеленої пшениці та томатного бульйону зі спеціями. Найбільшою популярністю страва користується у священний для мусульман час Рамадану. Ключові інгредієнти супу: нут, тушкована курка, яловичина чи баранина.



Екзотична страва / Фото 196 Flavors