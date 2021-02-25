World's 50 Best Restaurants назвав ім'я найкращого шеф-кухаря Азії 2021 року

Китаянка ДеАіль Тем визнана найкращою жінкою-шеф-кухарем Азії 2021 року.

Експерти авторитетного видання World's 50 Best Restaurants назвали найкращу жінку-шеф-кухаря Азії 2021 року у рамках рейтингу 50 найкращих ресторанів Азії. Нею стала китаянка ДеАіль Тем, шеф-кухар ресторану Obscura у Шанхаї. Вона перша жінка у Китаї, яка відзначена цією нагородою.

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37-річна жінка прагне створити нову ідентичність сучасної китайської гастрономії. У своїх гастрономічних творіннях, вона вдало поєднує давні традиції та сучасні тенденції.

Назва та концепція ресторану – безмежність. Її не лякають тисячолітні кулінарні історії або велика різноманітність регіональних кухонь. Жінку надихають як мегаполіси – Шанхай, так і маленькі села.

"Коли я починала, я отримувала багато перешкод у цій галузі, особливо від чоловіків, які ставилися до мене несправедливо, на мій погляд. Що я можу або не можу. Хочу сказати усім і жінкам, і чоловікам – ніколи не відмовлятися від своєї мрії, тільки тому, що вам кажуть інші. Просто робіть свою справу", – сказала дівчина.

ДеАіль Тем народилась у Гонконгу, у студентські роки переїхала до Канади, отримала освіту інженера. Її покликанням стала кулінарія. Навчалася у кулінарному коледжі в Торонто, потім в аспірантурі.

Працювала у ресторані Bo Innovation у Гонконгу, шеф-кухарем у ресторані Bo Shanghai, який 2018 року отримав зірку Мішлен. 2020 року вирішила відкрити власний ресторан у Шанхаї.

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