Китаянка ДеАиль Тем признана лучшей женщиной-шеф-поваром Азии 2021 года.

Эксперты авторитетного издания World's 50 Best Restaurants назвали лучшую женщину-шеф-повара Азии 2021 года в рамках рейтинга 50 лучших ресторанов Азии. Ею стала китаянка ДеАиль Тем, шеф-повар ресторана Obscura в Шанхае. Она первая женщина в Китае, которая отмечена этой наградой.

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37-летняя женщина стремится создать новую идентичность современной китайской гастрономии. В своих гастрономических творениях, она удачно сочетает древние традиции и современные тенденции.

Название и концепция ресторана – бесконечность. Ее не пугают тысячелетние кулинарные истории или большое разнообразие региональных кухонь. Женщину вдохновляют как мегаполисы – Шанхай, так и маленькие деревни.

Когда я начинала, я получала много препятствий в этой области, особенно от мужчин, которые относились ко мне несправедливо, на мой взгляд. Что я могу или не могу. Хочу сказать всем и женщинам, и мужчинам – никогда не отказываться от своей мечты, только потому, что вам говорят другие. Просто делайте свое дело", – сказала девушка.

ДеАиль Тем родилась в Гонконге, в студенческие годы переехала в Канаду, получила образование инженера. Ее призванием стала кулинария. Училась в кулинарном колледже в Торонто, затем в аспирантуре.

Работала в ресторане Bo Innovation в Гонконге, шеф-поваром в ресторане Bo Shanghai, который в 2018 году получил звезду Мишлен. В 2020 году открыла свой ресторан в Шанхае.

Напомним, известна дата IX церемонии награждения лучших ресторанов Украины СІЛЬ 2021.