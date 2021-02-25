Луї Віттон відкрив свій перший у світі ресторан та кафе у Японії: неймовірний інтер'єр та кухня
Відомий французький дім моди Луї Віттон відкрив двері свого першого у світі кафе та ресторану в Японії.
Джерело:інстаграм Мensfashions
Луї Віттон відкрив першу у світі кавʼярню Le Café V і ресторан Sugalabo V у своєму новому чотириповерховому магазині в Осаці, Японія.
Читайте також Володимир Ярославський анонсував відкриття нового ресторану у столиці з відкритою кухнею
Над дизайном першого кафе та ресторану Луї Віттон працювали кращі дизайнери Японії, а інтер'єри закладів розробляли у співпраці з відомим шеф-кухарем Йосуге Суга.
Перший у світі ресторан Луї Віттон
Художник Кента Кобаясі створив унікальну скульптуру з рідкими кристалами і стрічками, що прикрашають вітрини бутиків яскравими квітами, а Пітер Марино поєднав морську естетику з традиційною японською культурою.
Ресторан Луї Віттон у Японії
Дизайнери використали деревʼяні підлоги, щоб імітувати палубу корабля, обшиті деревом стовпи і металеві стелі. Ззовні заклад нагадує великий човен з вітрилами.
Інтер'єр кафе Луї Віттон
В інтерʼєрі багато відтінків синього і зеленого кольорів, а головний зал нагадує каюту судна.
Поділитися новиною