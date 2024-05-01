Це треба знати кожному: найпоширеніші помилки, чому не вдається паска

Зовсім скоро Великдень, символом якого є смачна та солодка паска. Однак деколи святкова випічка не дуже вдається.

Паска – головна прикраса великоднього столу. Інколи не виходить приготувати її самостійно, адже святкова випічка то провалюється, то не підіймається, то виходить маленькою.

Буде цікаво Пухка паска зі смаком апельсина: перевірений рецепт від відомої кулінарки Валентини Сови

Які помилки найчастіше роблять під час приготування паски

Паска пригорає

Якщо спекти паску в електричній духовці, то верх та низ можуть підгоріти. Основна помилка полягає в тому, що духовка недостатньо розігріта. Необхідна температура для приготування паски – 170 градусів.

Щоб запобігти цій проблемі, можна скористатися вершковим або топленим маслом разом з пергаментом. Якщо ви знаєте, що у вашій духовці завжди підгоряє верхівка, то зменште температуру, а саму паску накрийте пергаментом.

Тісто не підіймається

Найкраще готувати тісто на паску в теплому приміщенні. Всі інгредієнти повинні мати приблизно однакову температуру.

Коли тісто почне підходити, його потрібно оберігати від будь-яких впливів. Легкий протяг, шум або навіть гучний сплеск можуть привести до того, що воно впаде.

Глазур

Буває, що білкова глазур на пасці може погано застигнути. Цього можна уникнути, якщо у процесі приготування домогтися того, щоб вона була щільною і густою.

Щоб глазур добре застигла, краще намазувати паску, поки вона ще гаряча.



Якщо паску правильно пекти, вона вдасться / Фото Depositphotos

Недостатньо вимішане тісто

Тісто для паски потрібно тривало вимішувати. Якщо цього не зробити, то випічка не буде повітряною.

Також важливо ретельно просіювати борошно. Тоді цієї проблеми вдасться уникнути.

Забагато цукатів та родзинок

Якщо додати в тісто занадто багато родзинок, то воно вийде важким і не підійметься. Тоді значно зросте ймовірність того, що паска всередині не пропечеться.

Не дістається з форми

Ідеальний варіант – випікати паски в спеціальній формі, яка розбирається. Проте можна обійтися і без неї, якщо застелити будь-яку іншу форму папером для випічки та змастити його маслом. Також важливо пам'ятати, що діставати паску з форми можна лише після того, як вона повністю охолоне.