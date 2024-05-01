Українська господиня Валентина Сова поділилася своїм перевіреним рецептом. Апельсинова цедра додасть пасці неймовірного аромату.
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Пасочка зі смаком апельсина
- Час: 3 години
- Порцій: 10
Приготування:
- Влийте в миску тепле молоко, додайте дріжджі, цукор, 3 столові ложки борошна. Розмішайте, накрийте та залиште в теплому місці на 30 – 40 хвилин.
- На дрібній тертці натріть цедру апельсина. Змішайте 180 грамів цукру, 3 яйця та апельсиновий сік.
- Коли опара підійшла, влийте туди яєчно-апельсинову суміш та перемішайте. Додайте олію, горілку, цедру апельсина, сметану.
- Знову перемішайте, всипте ванільний цукор та сіль. Поступово просійте борошно. Замісіть тісто руками.
- Додайте родзинки та масло кімнатної температури. Тісто вийде не густе та не рідке, оскільки паска буде волога. Залиште його в теплі на 30 хвилин.
- Візьмуть паперові форми та накладіть тісто ложкою до половини форми. Залиште піднятися ще наполовину. Духовку розігрійте до 180 градусів. Випікайте паски приблизно 25 хвилин.