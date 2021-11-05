Найпоширеніші помилки при готуванні макаронів: розповідаємо головні секрети для вдалої страви

Приготування макаронів може здатися простим та легким завданням, проте незнання певних деталей може призвести до епічних наслідків. Чи варто солити воду, чи можна обмивати водою готові вироби – читайте у нашому матеріалі.

Здавалося б, макарони — найпростіше кулінарне рішення. Просто помістіть їх у воду, почекайте кілька хвилин — і все готово. Всупереч загальній популярності страви правила приготування ідеальної пасти відомі далеко не всім. До прикладу, на те, що спосіб і час приготування макаронних виробів залежить від виду борошна, з якого готувалися макарони, зважає далеко не кожен.

Актуально Корисне осіннє меню: топ-3 страви, які варто додати в раціон

Головні помилки

Занадто мало води. Пам’ятайте, що під час варіння макарони збільшуються в об’ємі. Саме тому слід обирати правильний посуд та об’єм води.

Прості поради / Фото Unsplash

Олія. Досі поширений популярний міф, що додавання жиру у воду запобігає злипанню макаронних виробів. З однієї сторони це правда, але, якщо ви готуєте макарони для подачі з соусом, краще від цього відмовитися, оскільки соус може стати зарідким і жирним.

Збільшення вогню. Приготування вимагає терпіння, занадто сильне полум’я не прискорить процес розм’якшення макаронів, а лише прискорить випаровування води. А це збільшить ризик того, що макарони злипнуться і втратять консистенцію.

Секрети вдалої страви / Фото Unsplash

Корисні поради

Правильна каструля. Часто посуд, у якому будуть варитися макарони, не відповідає кількості інгредієнтів. Цей вид продукту вимагає простору, щоб він не злипався під час приготування.

Сіль. Це незамінний елемент при приготуванні ідеальної пасти. Коли вода почне кипіти, додайте сіль. Найкраще рішення – додати 7 – 10 грам на кожен літр води і 100 грам макаронів. Коли сіль розчиниться – тоді додайте макарони.

Перемішування в потрібний момент. Часто проблема липкої або розколотої пасти є результатом перемішування під час приготування. Суть не в тому, щоб не перемішувати, але ви повинні знати, коли це робити. Відразу після кидання макаронів у воду слід перемішати їх (бажано дерев’яною ложкою, що не вплине на структуру макаронів). Процедуру слід виконувати максимум перші п’ять хвилин, повторюючи послідовно кожні 30 – 40 секунд.