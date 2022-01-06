Не глінтвейном єдиним: рецепт фантастичної варенухи

Глінтвейн – традиційний зимовий напій, який зігріє кожного. Але українська кухня може здивувати і власним напоєм, рецепт якого пройшов крізь століття.

Варенуха – це духмяний напій, який стане яскравим доповненням до будь-якого святкового столу. Готувати його дуже легко, а вікові традиції додають в його смак особливі нотки.

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Головний секрет варенухи – правильні пропорції та тривалий процес упрівання. За бажання її можна зробити алкогольною, але і без хмелю вона стане улюбленцем всіх гостей. Окрім того, таку варенуху можна запропонувати і дітям.

Рецепт безалкогольної варенухи

Час: 6 годин

Порцій: 8

Смак історії / Фото Pixabay

Інгредієнти

3 літри води;

сушениці яблука, груші, сливи, вишні – 600 грам;

3 палички кориці;

6 зірочок кардамону;

10 зірочок гвоздики;

10 горошин духмяного перцю;

1 стручковий перець;

сушена шкірка 1 лимону;

100 грам меду.

Приготування