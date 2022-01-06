Не глінтвейном єдиним: рецепт фантастичної варенухи

6 січня 2022 , 14:20
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Джерело:

ВВС

Глінтвейн – традиційний зимовий напій, який зігріє кожного. Але українська кухня може здивувати і власним напоєм, рецепт якого пройшов крізь століття.

Варенуха – це духмяний напій, який стане яскравим доповненням до будь-якого святкового столу. Готувати його дуже легко, а вікові традиції додають в його смак особливі нотки.

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Головний секрет варенухи – правильні пропорції та тривалий процес упрівання. За бажання її можна зробити алкогольною, але і без хмелю вона стане улюбленцем всіх гостей. Окрім того, таку варенуху можна запропонувати і дітям.

Рецепт безалкогольної варенухи

Час: 6 годин

Порцій: 8

Смак історії / Фото Pixabay

Інгредієнти

  • 3 літри води;
  • сушениці яблука, груші, сливи, вишні – 600 грам;
  • 3 палички кориці;
  • 6 зірочок кардамону;
  • 10 зірочок гвоздики;
  • 10 горошин духмяного перцю;
  • 1 стручковий перець;
  • сушена шкірка 1 лимону;
  • 100 грам меду.

Приготування

  1. Промиваємо усі сухофрукти під проточною водою. Потім заливаємо водою та доводимо до кипіння. Залишаємо у теплому місці або на дуже слабкому вогні на 15 – 30 хвилин.
  2. Додаємо до узвару всі прянощі, ще раз доводимо до кипіння. Посуд щільно накриваємо кришкою та ставимо на 2 години у розігріту до 80 градусів духовку. Потім змуншуємо вогонь до 40 градусів та залишаємо ще на 2 – 3 години. Напій має запарюватись, але не кипіти.
  3. Виймаємо напій з печі, він готовий до вживання. Зварені сухофрукти можна використати у варениках, пирогах чи інших десертах.
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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська