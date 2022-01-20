Не відрізниш від оригіналу: як приготувати популярний крекер вдома

20 січня 2022 , 22:07
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Джерело:

ютуб Лілії Цвіт

Якщо ви теж обожнюєте крекер TUC – цей рецепт для вас. Всього кілька легких рухів і хрумкий, солоний крекер буде на вашому столі. А з чим його їсти: з крем-сиром, паштетом чи з улюбленим напоєм – неважливо!

Рецепт домашнього крекера

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 300 грамів печива

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Інгредієнти:
 – 300 грамів борошна (50 грамів на підсипку);
 – 1 чайна ложка солі;
 – 1 чайна ложка цукру;
 – 1 чайна ложка розпушувача;
 – 150 мілілітрів молока;
 – 40 мілілітрів олії (1 столова ложка додатково).
Для змащування:
 – 1 столова ложка води;
 – 1 столова ложка олії;
 – сіль.

Приготування:

  1. Змішайте просіяне борошно з цукром, розпушувачем та сіллю.
  1. Окремо з'єднайте олію та молоко – перемішайте.
  1. Влийте молочну суміш до борошна та замісіть тісто. Наприкінці додайте ще 1 столову ложку олії та ще раз вимішуємо тісто.
  1. Накрийте тісто шаром харчової плівки та залишіть на 30 хвилин.
  1. Розкачайте половину тіста на шарі харчового пергаменту. Товщина тіста повинна бути 1 – 2 міліметри.
  1. Виріжте з нього квадратики, щоб надати крекеру форму.
  1. Проколіть тісто виделкою, щоб воно не скручувалося під час випікання.
  1. Змішайте олію та воду та змастіть тісто. Посипте сіллю.
  1. Випікайте крекер в розігрітій до 200 градусів духовці 8 – 10 хвилин.

Смачного!

Відеорецепт приготування домашнього крекера:

 

Автор: Богданна Рибак