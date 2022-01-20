Не відрізниш від оригіналу: як приготувати популярний крекер вдома
20 січня 2022 , 22:07Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лілії Цвіт
Якщо ви теж обожнюєте крекер TUC – цей рецепт для вас. Всього кілька легких рухів і хрумкий, солоний крекер буде на вашому столі. А з чим його їсти: з крем-сиром, паштетом чи з улюбленим напоєм – неважливо!
Рецепт домашнього крекера
- Час: 60 хвилин
- Порції: 300 грамів печива
Читайте також Як повернутися у форму після свят: ТОП-5 порадІнгредієнти:
– 300 грамів борошна (50 грамів на підсипку);
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 150 мілілітрів молока;
– 40 мілілітрів олії (1 столова ложка додатково).
Для змащування:
– 1 столова ложка води;
– 1 столова ложка олії;
– сіль.
Приготування:
- Змішайте просіяне борошно з цукром, розпушувачем та сіллю.
- Окремо з'єднайте олію та молоко – перемішайте.
- Влийте молочну суміш до борошна та замісіть тісто. Наприкінці додайте ще 1 столову ложку олії та ще раз вимішуємо тісто.
- Накрийте тісто шаром харчової плівки та залишіть на 30 хвилин.
- Розкачайте половину тіста на шарі харчового пергаменту. Товщина тіста повинна бути 1 – 2 міліметри.
- Виріжте з нього квадратики, щоб надати крекеру форму.
- Проколіть тісто виделкою, щоб воно не скручувалося під час випікання.
- Змішайте олію та воду та змастіть тісто. Посипте сіллю.
- Випікайте крекер в розігрітій до 200 градусів духовці 8 – 10 хвилин.
Смачного!
Відеорецепт приготування домашнього крекера: