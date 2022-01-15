Не вівсянкою єдиною: готуємо англійські булочки скони
15 січня 2022 , 20:30
Джерело:ютуб Лізи Глінської
Подавайте англійські булочки скони зі збитими вершками та конфітюром. Вони нереально смачні та підійдуть, як до сніданку, так і на роботу, як перекус.
Рецепт англійських булочок скони
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- Час: 60 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 100 грамів вершкового масла;
– 360 грамів борошна;
– 8 грамів розпушувача;
– 2 грами солі;
– 50 грамів цукру;
– 100 грамів яєць;
– 80 мілілітрів молока;
– цедра одного лимона;
– 50 грамів волоських горіхів;
– 150 грамів міксу сухофруктів.
Для глазурування:
– 25 грамів вершкового масла;
– 40 грамів меду.
Приготування:
- У глибокому посуді змішайте сухі інгредієнти: борошно, сіль, розпушувач та цукор.
- Натріть до них цедру лимона та перемішайте.
- Додайте холодні кубики вершкового масла та розімніть до крихти.
- Змішайте яйця з молоком.
Скріншот з відео
- До крихти з борошна та масла додайте горіхи та мікс сухофруктів. Далі влийте яєчну суміш та замісіть тісто.
Скріншот з відео
- Сформуйте з нього кулю та розділіть на дві рівні частини. Кожну з них розкачайте колом, товщиною 1,5 – 2 сантиметри.
- Розріжте тісто повздовж на вісім рівних частин. У вас повинні утворитися трикутники.
Скріншот з відео
- Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво 15 – 18 хвилин.
- Готуємо глазур: змішайте масло з медом.
- Вийміть булочки з духовки та покрийте глазур'ю й знову відправте в духовку ще на 5 хвилин.
- Готові булочки викладіть на таріль та залишіть при кімнатній температурі до повного охолодження.
Відеорецепт приготування англійських булочок скони: