Не все так просто: як правильно мити овочі та фрукти

Кожен з нас миє овочі та фрукти перед приготуванням або вжитком. Втім, виявляється, що мало хто робить це правильно.

Кожен з нас знає, що овочі та фрукти перед приготуванням потрібно помити у проточній воді. На жаль, цього може бути замало, адже їх часто обприскують хімікатами для боротьби зі шкідниками, змити які звичайна вода не зможе.

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Як правильно мити овочі та фрукти

Перше, що ви маєте знати: фрукти та овочі потрібно мити завжди, незалежно від того, чи будете їх чистити. Дехто помилково вважає, що зняття шкірки робить попереднє миття фруктів та овочів непотрібним, але це зовсім не так.

Позбутися бактерій допоможе кисле середовище, тож самою водою тут не обійтися. Фрукти та овочі варто мити у водно-оцтовому розчині (150 мілілітрів оцту на літр води). Саме у такий спосіб вдасться позбутися усіх бактерій, які осіли на шкірках овочів та фруктів.

Обов'язкова процедура / Фото Unsplash

Однак для боротьби з пестицидами нам потрібне лужне середовище, тому додаємо столову ложку звичайної харчової соди до літра води та промиваємо продукти.

Лише після цих двох процедур потрібно ретельно вимити овочі та фрукти під проточною водою. Що стосується вже готових "митих" продуктів, то завжди краще перестрахуватися, аніж боротися з наслідками харчового отруєння. Справа не у виробниках – у процесі промивання продуктів існує ймовірність неповного знищення бактерій.