Не залишиться жодної крихти: ніжні сендвічі із курятини

4 серпня 2021 , 18:02
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Джерело:

24 канал

Практично у кожному холодильнику можна знайти залишки вчорашньої вечері. Друге життя цим продуктам можна дати завдяки поєднанню з яскравими додатками.

Сендвіч – ситний перекус, який знають в усьому світі. Його начинкою може стати практично кожен продукт, проте сендвічі із курятиною – одні з найсмачніших.

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Сендвіч із курячим салатом

Час: 10 хвилин
Порцій: 2
Соковито та смачно / Фото Unsplash

Інгредієнти:

  • 1/2 склянки нарізаної вареної курки;
  • 1 штука середньої селери;
  • 1 невелика цибулина;
  • 2 столові ложки склянки грецького йогурту;
  • дрібка ложка солі;
  • 8 скибочок хліба.

Приготування:

  1. Дрібно наріжте селеру та цибулю.
  2. У зручній посудині змішайте курку, селеру, цибулю, йогурт та сіль.
  3. Розмістіть суміш на 4 скибочки хліба. Зверху накрийте хлібом, що залишився.

Сендвіч з подвійним сиром на грилі та куркою

Час: 20 хвилин
Порцій: 2


 Сендвіч для всієї сім'ї / Фото Unsplash

Інгредієнти:

  • 8 шматочків курятини;
  • 1 невелика червона цибуля;
  • 100 грам сиру чеддер;
  • 100 грам сиру моцарела;
  • 8 скибочок хліба.

Приготування:

  1. Розігрійте сковорідку-гриль протягом 5 хвилин.
  2. Коли гриль нагріється, покладіть на нього курку та обжарюйте кілька хвилин. Розкладіть готову курятину на паперовий рушник.
  3. Додайте цибулю на гриль.
  4. Покладіть між скибочками хліба сир Чеддер, курку, цибулю та сир моцарелу. Покладіть 2 бутерброди на гриль.
  5. Тримайте сендвічі на грилі, доки сир не розплавиться.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська