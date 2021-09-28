Неповторна класика: рецепт маринованих опеньків та корисні поради
28 вересня 2021 , 13:54Читать новость на русском
Джерело:ВВС
Гриби – це класика осіннього столу, яку господині також готують на зиму. Мариновані опеньки – чудова страва, яка стане прекрасною закускою до святкового столу.
Опеньки відомі своєю низькою калорійністю та високою поживною цінністю. Маринувати опеньки можна легко і швидко. Ці гриби збагатять як святковий стіл, так і сімейну вечерю.
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Для того, щоб мариновані опеньки вийшли особливо вдалими, слід обрати невеличкі гриби однакового розміру.
Рецепт класичних маринованих опеньків
Час: 1 година
Порцій: 4
Інгредієнти:
- Опеньки – 2 кілограми.
Маринад:
- вода – 900 грам;
- оцет – 100 грам;
- сіль – 4 чайні ложки;
- цукор – 2 столові ложки;
- перець духмяний – 4 – 6 горошин;
- перець чорний – 8 – 10 горошин;
- гвоздика – 3 – 4 суцвіття;
- лавровий листок – 2 штуки;
- зерна гірчиці – 1 столова ложка.
Приготування:
- Опеньки слід ретельно почистити та промити кілька разів під проточною водою.
- Залити гриби водою та довести до кипіння.
- Після того як вода закипить, її слід злити.
- Ще раз залити водою та дати трішки солі, кип'ятити на повільному вогні 45 хвилин. Після цього гриби процідити.
- Для приготування маринаду у воді потрібно розвести сіль, цукор і приправи, закип'ятити та наприкінці додати оцет.
- Маринад трішки нагріти та додати гриби, проварити 10 – 15 хвилин.
- Розлити по стерилізованих банках і закрити.
- Якщо ви не хочете чекати зими й посмакувати грибами зараз, їх можна закрити звичайними кришками та зберігати в холодильнику.
Перш ніж маринувати опеньки, рекомендуємо ретельно оглянути їх. Існують отруйні опеньки, які є дуже небезпечними.
У отруйних опеньків капелюшки мають яскраве забарвлення, м'якуш у них отруйно-жовта.
Для того, щоб опеньки вдалися особливо смачними, попередньо замочіть гриби в підсоленій воді. Якщо в опеньках залишилися личинки або комахи – вони спливуть.
Ваша страва буде безпечною, а термін зберігання – довгим.
Якщо в воду додати трохи лимонної кислоти, гриби збережуть своє природне забарвлення і апетитний вигляд.