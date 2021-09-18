Невдале поєднання: які продукти та напої несумісні

Кожен з нас хоче, щоб трапеза тішила не лише смаком, а й забезпечувала організм необхідною кількістю енергії та вітамінів. Для цього потрібно знати лише декілька простих правил.

Дієтолог Вейсель Джієрлі розповів про прості правила, яких варто дотримуватися під час прийому їжі. За його словами, їх дотримання позитивно вплине на організм та сприятиме кращому засвоюванню їжі.

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Чай та каву не варто поєднувати з яєчнею. Ці напої заважають засвоєнню заліза, а в перспективі таке поєднання може призвести до шлункового розладу. Експерт радить насолодитися гарячими напоями через 45 хвилин після прийому їжі.

Чай та каву треба відділяти від їжі / Фото Pixabay

До використання редису та йогурту в інших стравах теж треба ставитися з обережністю: необачність може стати причиною печії.

Часник та цибуля – теж не найкращі "друзі". Їх спільне вживання може викликати запаморочення, появу плям на шкірі та порушення роботи шлунку.