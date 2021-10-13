Неймовірний бобгуляш: як приготувати страву з квасолі та телятини – рецепт Клопотенка

13 жовтня 2021 , 14:25
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Джерело:

сайт Євгена Клопотенка

Гуляш – це традиційна угорська страва, яка доволі поширена і в Україні. Як приготувати страву, щоб відчути неймовірний смак на повну – знає Євген Клопотенко.

Гуляш – це рагу або суп, в якому разом із м'ясам головним інгредієнтом є паприка. За легендою, страву почали готувати угорські пастухи у ІХ столітті.

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Доволі популярним варіантом страви є бобгуляш. Завдяки квасолі він стає основною стравою не потребує жодного гарніру.

Рецепт неймовірного бобгуляшу

Час: 1,5 години

Порцій: 2

Поживна насолода / Фото Unsplash

Інгредієнти

  • 500 грам телятини (задня частина);
  • ½ перцю чилі;
  • 1 упаковка паприки;
  • до смаку чорний мелений перець;
  • 2 лаврових листки;
  • 2 солодких перці;
  • 2 столові ложки томатної пасти;
  • 4 зубчики часнику;
  • 1 цибуля;
  • ½ чайної ложки кмину;
  • 50 мілілітрів води;
  • 1 банка консервованої білої квасолі;
  • 4 столові ложки олії;
  • до смаку петрушка (для подачі);
  • до смаку сіль.

Приготування

  1. Наріжте телятину смужками, а потім кубиками зі стороною приблизно 3 сантиметри.
  2. 2 солодкі перці нарізати довільними шматками. Цибулю наріжте напівкільцями. Розчавіть пласкою стороною ножа 4 зубчики часнику.
  3. Нарізані овочі помістіть у блендер, додайте 2 столові ложки томатної пасти, 50 мілілітрів води, 1 столову ложку олії та посоліть. Зблендеруйте до однорідної консистенції.
  4. Розігрійте пательню, дайте на неї 3 столові ложки олії, викладіть м'ясо та половину перцю чилі, щоб він дав гостроту. Посоліть та смажте м'ясо до золотої скоринки.
  5. Додайте до телятини овочеве пюре та за потреби трішки води, щоб страва тушкувалася. Додайте упаковку паприки та лаврові листки.
  6. Додайте сіль та перець і тушкуйте 30 – 40 хвилин на маленькому вогні.
  7. Додайте до страви банку квасолю та тушкуйте ще 15 хвилин. При подачі додайте петрушку.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська