Неймовірний бобгуляш: як приготувати страву з квасолі та телятини – рецепт Клопотенка

Гуляш – це традиційна угорська страва, яка доволі поширена і в Україні. Як приготувати страву, щоб відчути неймовірний смак на повну – знає Євген Клопотенко.

Гуляш – це рагу або суп, в якому разом із м'ясам головним інгредієнтом є паприка. За легендою, страву почали готувати угорські пастухи у ІХ столітті.

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Доволі популярним варіантом страви є бобгуляш. Завдяки квасолі він стає основною стравою не потребує жодного гарніру.

Рецепт неймовірного бобгуляшу

Час: 1,5 години

Порцій: 2

Поживна насолода / Фото Unsplash

Інгредієнти

500 грам телятини (задня частина);

½ перцю чилі;

1 упаковка паприки;

до смаку чорний мелений перець;

2 лаврових листки;

2 солодких перці;

2 столові ложки томатної пасти;

4 зубчики часнику;

1 цибуля;

½ чайної ложки кмину;

50 мілілітрів води;

1 банка консервованої білої квасолі;

4 столові ложки олії;

до смаку петрушка (для подачі);

до смаку сіль.

Приготування