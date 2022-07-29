Незамінний кухонний інструмент: що не можна різати на дерев'яній обробній дошці та інші поради

Обробна дошка – це надзвичайно необхідний кухонний інструмент, який дозволяє гігієнічно і безпечно готувати страви. Найчастіше ми вибираємо дерев'яні кухонні дошки, але також у продажу є бамбук, пластик, скло або камінь. Про те, як правильно користуватися дошкою – у нашому матеріалі.

Дерев'яні обробні дошки – популярний природний вибір, який прослужить роками. Цей матеріал забезпечує стабільне ведення ножа і, завдяки відповідній твердості, не зношує лезо. Однак дерев’яні дошки легко вбирають запахи та плями.

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Недоліком дерев’яних дощок є їхня пористість, яка дозволяє бактеріям проникати в них. З цієї причини не варто використовувати одну дошку для м’яса та інших продуктів. В ідеалі для продуктів тваринного походження потрібно використовувати окрему дошку. Також потрібно правильно стежити за її чистотою, тобто натирати оцтом або лимоном, а краще – лимонним соком з додаванням грубої солі. Варто доглядати за ними, регулярно просочуючи олією – харчовим або спеціально призначеним для цього засобом.

Незамінний інструмент / Фото unsplash

Обробна дошка забезпечує гігієнічну нарізку харчових продуктів, захищаючи кухонні поверхні від подряпин ножами. Дерев'яні дошки не можна мити в посудомийній машині, тому що вони дуже вбирають воду, можуть деформуватися і тріскатися, а також в дерево проникають небажані запахи та мікроорганізми.

Завжди потрібний девайс / Фото unsplash

Дошки виготовляють з різних порід деревини, найчастіше листяних порід, тому що у хвойних вона зазвичай занадто м'яка (проте є винятки). Рекомендуються обробні дошки, виготовлені, з дуба, акації, вишні, кедра або горіха.