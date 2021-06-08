Незвичний спосіб приготування яєчні підкорив тікток: трендовий рецепт

8 червня 2021 , 16:25
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Джерело:

24 канал

Публікації апетитного та простого у приготуванні сніданку – яєць песто – захоплюють тікток та інстаграм. Тим часом продажі італійського соусу ростуть.

На зміну тостам з авокадо в інстаграм та тікток тренди приходять яйця песто. Читайте рецепт простого сніданку в нашому матеріалі.

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Яйця песто – новий тренд мережі

Рецепт цього сніданку став вірусним у соцмережах після того, як дієтологиня Емі Віліховскі поділилась секретом смачного сніданку з 1,4 мільйона користувачів. Жінка розповіла аудиторії про випікання яєць у соусі песто замість оливкової олії.

Як повідомляє Daily Mail, продажі соусу песто у Великій Британії цього тижня виросли на 108%. Це пов'язують з тим, що понад 120 мільйонів людей переглядали відеорецепти та випробовували останні тренди тік-току, тоді як понад 2100 користувачів поділилися світлинами смачного сніданку в інстаграмі.

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Смачно 24 вирішив поділитись з вами простим рецептом яєць песто.

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Замініть звичайної олії для обсмажування додаємо ароматний соус з базиліка та сиру – і проста яєчня стане набагато смачнішою.

Рецепт приготування яєць песто

  • Час приготування – до 4 хвилин
  • Калорійність – 225 ккал

Інгредієнти:

– 2 ст. ложки соуса песто;
– 2 яйця;
– сіль, перець за смаком;
– 2 скибочки білого хліба.

Спосіб приготування

  1. Викладіть на пательню песто, рівномірно розподіліть його і готуйте 1 хвилину.
  1. Обережно розбийте яйця, додайте солі та перцю до смаку. Готуйте яйця 3 – 4 хвилини на середньому вогні.
  1. На сухій пательні або в тостері підсушіть хліб до золотистої скоринки.
  1. За бажанням, викладіть на тост сир і розім'яте авокадо. Зверху покладіть яєчню і ваш смачний інстаграмний сніданок готовий.

Кілька ідей, як оформити смачний сніданок

 

Автор: Ірина Бенцак