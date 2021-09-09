Нічний перекус: що з'їсти та не погладшати

Бувають випадки, коли голод застає нас серед ночі. Наїдатися вночі не надто корисно, але й терпіти до ранку не варто. Що робити, якщо прокинулися та пішли до холодильника – читайте у матеріалі.

Кожен з нас чув рекомамендації лікарів, що наїдатися на ніч не варто. Але інколи посеред ночі так і хочеться чимось поживитися. Існує багато способів втамувати почуття голоду до ранку без шкоди для здоров'я.

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Горіхи

Так, цей продукт калорійний, але він може похизуватися ідеальним балансом корисних жирів, білків та клітковини. Окрім того, вони доволі ситні, тому невеличка порція горіхів – прекрасний варіант для нічної трапези.

Ківі

Цей фрукт має дуже низьку калорійність та велику кількість клітковини і вітаміну С. Тож якщо у вашому холодильнику є ківі – не обмежуйте себе, навіть якщо надворі темно.

Найкращий "нічний" фрукт / Фото Pixabay

Вівсянка

Мало хто чув про факт, що вівсянка, рис та ячмінь – дуже хороше джерело мелатоніну, який відповідає за сон. Якщо ви турбуєтеся про дієту – кашу варто зварити на воді.

Натуральний йогурт

Чудове джерело кальцію, який не лише робить наші кістки міцнішими, а й покращує якість сну. Навіть якщо ви додасте до нього фруктів чи ягоди – перекус залишиться низькокалорійним.

Нежирний сир

Ще одне чудове джерело кальцію та білка. Навіть маленька порція сиру наситить організм та дозволить забути про почуття голоду щонайменше на декілька годин.