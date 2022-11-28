Ніжні та соковиті: простий маринад для відбивних зі свинини

Соковиті відбивні – частий гість на наших столах. Аби результат страви був довершеним, спробуйте замаринувати їх перед приготуваннях із застосуванням дуже простих інгредієнтів.

Для того, щоб отримати ніжні та соковиті відбивні зі свинини, не потрібно жодних особливих інгредієнтів. Забезпечити фантастичний смак та текстуру страви допоможе простий маринад, складники для якого завжди є у вашому холодильнику та на поличках зі спеціями.

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Як приготувати маринад для відбивних зі свинини

Для цього рецепту не потрібна оливкова олія, зерниста гірчиця чи пиво. Лише майонез, кілька трав – і чудовий смак гарантований.

Легкий шедевр / Фото Cookery

Простий маринад для відбивних зі свинини:

2 столові ложки майонезу;

2 яйця;

столова ложка лимонного соку;

пучок кропу.

Приготування:

Кріп дрібно рубаємо. Яйця вбиваємо в миску та збиваємо. До яєць додаємо майонез, лимонний сік та кріп. Усе ретельно перемішуємо.

Відбивні потрібно посолити та поперчити, покрити маринадом, накрити харчовою плівкою та залишити у холодильнику на кілька годин. Смажити відбивні найкраще у панірувальних сухарях.