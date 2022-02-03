Ніжніше не буває: печемо морквяний торт із сирним кремом
3 лютого 2022 , 12:13Читать новость на русском
Джерело:Сafe delites
Кортить солодкого, а в холодильнику лише пара морквин та вершковий сир? Ось рецепт на такий випадок. Торт з яскравими, пишними коржами та ніжним кремом буде готовий за годину! – Смачно 24
Еге ж, з морквою готують безліч вишуканих десертів. Морквяний торт із сирним кремом складе чудовий дует із чашкою ароматного чаю чи кави.
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Рецепт морквяного торта із сирним кремом
- Час: 55 хвилин
- Порції: 8
Фото Cafe delites
– 295 грамів пшеничного борошна;
– 2 чайні ложки розпушувача;
– 1 чайна ложка харчової соди;
– ¾ чайної ложки солі;
– 2 чайні ложки меленої кориці;
– 1 чайна ложка меленого імбиру;
– ¼ чайної ложки меленого мускатного горіха;
– 1 склянка олії;
– ½ склянки подрібненого ананаса;
– 1 склянка коричневого цукру;
– 1 склянка білого цукру;
– 1 столова ложка натурального ванільного екстракту;
– 4 великих яйця;
– 250 грамів тертої моркви;
– 1 склянка подрібнених горіхів пекан;
– 60 грамів родзинок.
Крем із вершкового сиру:
– 250 грамів вершкового сиру;
– 170 грамів вершкового масла;
– 4 склянки цукрової пудри;
– 1 чайна ложка чистого ванільного екстракту.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 175 градусів. Застеліть 2 однакові круглі форми пергаментом для випікання.
- В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач, харчову соду, сіль, корицю, імбир та мускатний горіх.
- В іншій посудині змішайте олію, ананас, цукор і ванілін. По одному додайте яйця й перемішайте все до однорідності.
- З'єднайте дві суміші, додайте терту моркву, ¾ склянки горіхів та родзинки.
Фото Cafe delites
- Розділіть тісто на дві частини, заповніть ним форми й випікайте 40 – 45 хвилин.
- Готовим коржам дайте повністю охолонути на решітці.
- Для крему збийте розм'якшений вершковий сир і вершкове масло (2 – 3 хвилини).
- Додайте ваніль та цукрову пудру й вимішуйте, доки крем не загусне.
Фото Cafe delites
- Охолоджені коржі змастіть сирним кремом.
- Обсипте торт горішками, що залишилися.
Смачного!