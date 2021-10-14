Ніжніше не буває: рецепт курячих стегон у вершково-грибному соусі
14 жовтня 2021 , 17:23Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Аліси Купер
Як тільки ви приготуєте цю страву з курочкою вдома, вашу кухню наповнять яскраві аромати! Ніжне куряче м'ясо відмінно поєднується з грибами та вершковим соусом. Це вибухове поєднання смаків.
Які гриби обрати для страви – вибір за вами. Це можуть бути як білі гриби чи лисички, або звичайні печериці. Кожного разу можна змінювати рецепт саме за допомогою грибів, смак теж буде відрізнятися.
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Незмінним інгредієнтом для запікання у вершковому соусі залишаються курячі стегенця. Смакота!
Рецепт курячих стегон у вершково-грибному соусі
- Час: 60 – 80 хвилин
- Порції: 6
Запіканка з курятиною / Фото Аліси Купер
– 6 шт. курячих стегон;
– 300 г вершків;
– 300 г грибів;
– 2 ст. л. діжонської гірчиці;
– 1 ст. л. гострої гірчиці;
– 5 г кінзи;
– 200 мл бульйону.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Поставте на плиту сковорідку та бульйон, щоб розігрівалися.
- Наріжте гриби великими шматками.
- Викладіть курячі стегна на розігріту сковорідку шкіркою до низу. Додайте солі та перцю.
- Обсмажуйте курочку по 7 хвилин з кожної сторони.
- Коли бульйон закипить, відправте в нього нарізані гриби. Варіть їх близько 20 хвилин.
- Влийте до грибів вершки, додайте гірчицю. Ретельно перемішайте суміш та зніміть з плити.
- У скляну жаротривку форму вилийте бульйон з грибами, зверху викладіть курячі стегна.
- Відправте все випікатися в духовку на 30 хвилин.
- Готову страву посипте дрібно нарізаною зеленню. Смачного!