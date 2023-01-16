Ніжніших не куштували: рецепт курячих котлет в клярі з сиром
16 січня 2023, 11:26Читать новость на русском
Джерело:Валентина Саєнко
Котлети – завжди смачне та швидке рішення для обіду чи вечері. Якщо у вашій сім'ї їх обожнюють і готові їсти хоч щодня, спробуйте приготувати їх з сирною начинкою.
Курячі котлети з крем-сиром і моцарелою – це щось нове у вашому буденному меню. Вони соковиті, ситні та доволі прості у приготуванні.
Читайте також Картопля звариться швидше: коли потрібно солити воду
Обов'язково подавайте їх до овочевого гарніру: свіжого салату з огірків, томатів, або печених солодких перців з часничком. Також вони пасуватимуть до відвареної картоплі, гречки чи макаронів.
Рецепт курячих котлет з сиром
- Час: 45 хвилин
- Порції: 6 – 8
– 1 кілограм курячого фаршу;
– 1 велика ріпчаста цибуля;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 2 столові ложки панірувальних сухарів.
Для начинки:
– 150 грамів крем-сиру;
– 150 грамів твердого сиру або моцарели;
– свіжа зелень;
– 1 зубчик часнику.
Для паніровки:
– сухарі панірувальні;
– пшеничне борошно;
– 2 – 3 курячих яйця.
Приготування:
- У курячий фарш натираємо цибулю на дрібну тертку. Додаємо перець, сіль і сухарі. Фарш має бути густий.
- Для начинки змішуємо всі інгредієнти: крем-сир з натертим сиром, нарізаною зеленню і подрібненим часником.
Курячі котлети з начинкою / Фото з особистого архіву Валентини Саєнко
- Розділяємо фарш на 10 рівних частин вологими руками. Розплющуємо фарш в руці в тонкий млинець, кладемо 30 грамів сирної начинки і заліплюємо, формуючи котлетку. Якщо хочете менші по розміру котлети, то просто поділіть фарш на більшу кількість і кладіть менше начинки.
- Кожну котлетку паніруємо в борошні, потім в яйцях і в сухарях. Смажимо на розігрітій сковорідці з олією до рум'яності.
- Допікаємо страву ще 10 хвилин у духовці при 180 градусах.
- Курячі котлети з сиром готові.
Смачного!