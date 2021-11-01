Нотка Каталонії у кожному домі: рецепт відомої на весь світ ескалівади із доступних продуктів

1 листопада 2021 , 21:23
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Джерело:

Нappy foodie

Каталонія – особливий регіон в Іспанії, який славиться своїм темпераментом, історичними пам'ятками та неймовірною кухнею. Однією із найвідоміших страв цієї місцевості є ескалівада. Її назва походить від іспанського "смажити на грилі", хоча дуже часто цю страву готують у великій пательні.

Ескалівада – улюблена та надзвичайно шанована страва серед каталонців. Всі овочі нарізають у довільний спосіб. Іспанські господині обов'язково перемішують всі інгредієнти у керамічній посудині, додаючи туди краплю оливкової олії.

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Це надзвичайно ніжна та апетитна страва. Після приготування овочі стануть м'якими, проте зберігатимуть свою форму. 

Рецепт ескалівади

Час: 1 година
Порцій: 2

Апетитна страва Середземномор'я / Фото Нappy foodie

Інгредієнти: 

  • 1 великий баклажан;
  • 3 солодкі перці, бажано різного кольору;
  • 2 головки часнику;
  • 4 кабачки;
  • 1 цибулина фенхелю;
  • 2 цибулини;
  • 3-4 помідори;
  • цукор для притрушування;
  • сіль і свіжозмелений перець до смаку;
  • 60 мілілітрів оливкової олії;
  • кілька крапель винного оцту;
  • 2 столові ложки нарізаної петрушки.

Приготування:

  1. Нагрійте духовку до 180 градусів.
  2. У залежності від розміру розріжте баклажан навпіл або 4 одинакові частини. Солодкий перець розріжте на 4 одинакові частини. 
  3. Викладіть перець та баклажани на деко. 
  4. Розділіть головку часнику на зубки, 2 з них залиште, а решту покладіть неочищеними у деко з овочами. 
  5. Кабачок також розділіть на одинакові частини.
  6. Зріжте плодоніжки, зелені пагони з фенхелю й розріжте цибулину вздовж на 4 частини. 
  7. Додайте у пательню кабачок, фенхель, цибулю та порізані на середні кубики помідори.
  8. Притрусіть овочі цукром та приправте сіллю та перцем. Полийте олією та оцтом. 
  9. Ретельно та делікатно перемішайте овочі.
  10. Помістіть їх у духовку на 40 хвилин, періодично обережно помішуючи. Головне – не перемішувати надто часто, щоб шматки не втратили форму й не виділили надміру соку. Кожен шматок має зберегти свою форму та неймовірний смак.
  11. Коли овочі стануть м'якими, перекладіть їх у красивий посуд. 
  12. Обчистіть та подрібніть 2 зубчики часнику й притрусіть ним та петрушкою овочі. 
  13. Щоб страва мала гарний вигляд на цьому етапі, її не слід перемішувати. 
  14. Подавайте страву гарячою або кімнатної температури.

Такі овочі чудово смакуватимуть до смаженого м'яса чи риби. Змішуйте їх з макаронами чи просто їжте із запеченим у тостері хлібом. Залишки овочів можна використати для яєчні чи омлету або використати як додаток для піци.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська