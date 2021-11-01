Нотка Каталонії у кожному домі: рецепт відомої на весь світ ескалівади із доступних продуктів
Джерело:Нappy foodie
Каталонія – особливий регіон в Іспанії, який славиться своїм темпераментом, історичними пам'ятками та неймовірною кухнею. Однією із найвідоміших страв цієї місцевості є ескалівада. Її назва походить від іспанського "смажити на грилі", хоча дуже часто цю страву готують у великій пательні.
Ескалівада – улюблена та надзвичайно шанована страва серед каталонців. Всі овочі нарізають у довільний спосіб. Іспанські господині обов'язково перемішують всі інгредієнти у керамічній посудині, додаючи туди краплю оливкової олії.
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Це надзвичайно ніжна та апетитна страва. Після приготування овочі стануть м'якими, проте зберігатимуть свою форму.
Рецепт ескалівади
Час: 1 година
Порцій: 2
Інгредієнти:
- 1 великий баклажан;
- 3 солодкі перці, бажано різного кольору;
- 2 головки часнику;
- 4 кабачки;
- 1 цибулина фенхелю;
- 2 цибулини;
- 3-4 помідори;
- цукор для притрушування;
- сіль і свіжозмелений перець до смаку;
- 60 мілілітрів оливкової олії;
- кілька крапель винного оцту;
- 2 столові ложки нарізаної петрушки.
Приготування:
- Нагрійте духовку до 180 градусів.
- У залежності від розміру розріжте баклажан навпіл або 4 одинакові частини. Солодкий перець розріжте на 4 одинакові частини.
- Викладіть перець та баклажани на деко.
- Розділіть головку часнику на зубки, 2 з них залиште, а решту покладіть неочищеними у деко з овочами.
- Кабачок також розділіть на одинакові частини.
- Зріжте плодоніжки, зелені пагони з фенхелю й розріжте цибулину вздовж на 4 частини.
- Додайте у пательню кабачок, фенхель, цибулю та порізані на середні кубики помідори.
- Притрусіть овочі цукром та приправте сіллю та перцем. Полийте олією та оцтом.
- Ретельно та делікатно перемішайте овочі.
- Помістіть їх у духовку на 40 хвилин, періодично обережно помішуючи. Головне – не перемішувати надто часто, щоб шматки не втратили форму й не виділили надміру соку. Кожен шматок має зберегти свою форму та неймовірний смак.
- Коли овочі стануть м'якими, перекладіть їх у красивий посуд.
- Обчистіть та подрібніть 2 зубчики часнику й притрусіть ним та петрушкою овочі.
- Щоб страва мала гарний вигляд на цьому етапі, її не слід перемішувати.
- Подавайте страву гарячою або кімнатної температури.
Такі овочі чудово смакуватимуть до смаженого м'яса чи риби. Змішуйте їх з макаронами чи просто їжте із запеченим у тостері хлібом. Залишки овочів можна використати для яєчні чи омлету або використати як додаток для піци.