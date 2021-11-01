Нотка Каталонії у кожному домі: рецепт відомої на весь світ ескалівади із доступних продуктів

21:23

Каталонія – особливий регіон в Іспанії, який славиться своїм темпераментом, історичними пам'ятками та неймовірною кухнею. Однією із найвідоміших страв цієї місцевості є ескалівада. Її назва походить від іспанського "смажити на грилі", хоча дуже часто цю страву готують у великій пательні.