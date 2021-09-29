Новий погляд на улюблену страву: готуємо парові вареники на кефірі

29 вересня 2021 , 17:02
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Джерело:

інстграм Володимира Ярославського

Ну який дивак відмовиться від вареничка? Цю українську страву обожнюють, либонь, усі без винятку. Талановитий шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився рецептом вареників, який передала йому бабуся. Чим же цей рецепт такий особливий?

Вареники за родинним рецептом Володимира Ярославського замішують на кефірі, а готують не в киплячій воді, а на парі. Тому виходять вони напрочуд пухкими та ніжними!

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Такі вареники готувала моя бабуся… у великій каструлі під великою мискою. Подавала в глиняному посуді, зберігалися вони до наступного дня, – пригадує Володимир Ярославський.

То що, нумо готувати разом?

Рецепт парових вареників на кефірі

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 2


Вареники / Фото Володимира Ярославського

Інгредієнти:
 – 250 г жирного кефіру;
 – ½ яйця;
 – 2 дрібки солі;
 – 350 – 370 г борошна;
 – 6 г соди.

Приготування:

  1. У мисці з'єднайте кефір, яйце та сіль. Ретельно перемішайте суміш виделкою.


Продукти для тіста / Фото зі сторінки шеф-кухаря

  1. Додайте борошна та соду. Вимішайте тісто.
  1. Відправте тісто постояти 20 – 30 хвилин при кімнатній температурі.


Готове тісто / Фото зі сторінки шеф-кухаря

  1. Посипте стіл борошном та викладіть тісто.
  1. Розкачайте тісто на вареники та виріжте кола за допомогою склянки.
  1. Викладіть у центр кожного кола улюблену начинку (картоплю, сир, вишні чи фарш), защепіть краї тіста.
  1. Викладіть вареники на марлю та готуйте протягом 5 хвилин на пару.


Приготування вареників / Фото зі сторінки шеф-кухаря

  1. Подавайте вареники з підливкою або вершковим маслом. Якщо їх не змастити – вони злипнуться.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак