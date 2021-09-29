Новий погляд на улюблену страву: готуємо парові вареники на кефірі
Джерело:інстграм Володимира Ярославського
Ну який дивак відмовиться від вареничка? Цю українську страву обожнюють, либонь, усі без винятку. Талановитий шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився рецептом вареників, який передала йому бабуся. Чим же цей рецепт такий особливий?
Вареники за родинним рецептом Володимира Ярославського замішують на кефірі, а готують не в киплячій воді, а на парі. Тому виходять вони напрочуд пухкими та ніжними!
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Такі вареники готувала моя бабуся… у великій каструлі під великою мискою. Подавала в глиняному посуді, зберігалися вони до наступного дня, – пригадує Володимир Ярославський.
То що, нумо готувати разом?
Рецепт парових вареників на кефірі
- Час: 40 хвилин
- Порції: 2
Вареники / Фото Володимира Ярославського
– 250 г жирного кефіру;
– ½ яйця;
– 2 дрібки солі;
– 350 – 370 г борошна;
– 6 г соди.
Приготування:
- У мисці з'єднайте кефір, яйце та сіль. Ретельно перемішайте суміш виделкою.
Продукти для тіста / Фото зі сторінки шеф-кухаря
- Додайте борошна та соду. Вимішайте тісто.
- Відправте тісто постояти 20 – 30 хвилин при кімнатній температурі.
Готове тісто / Фото зі сторінки шеф-кухаря
- Посипте стіл борошном та викладіть тісто.
- Розкачайте тісто на вареники та виріжте кола за допомогою склянки.
- Викладіть у центр кожного кола улюблену начинку (картоплю, сир, вишні чи фарш), защепіть краї тіста.
- Викладіть вареники на марлю та готуйте протягом 5 хвилин на пару.
Приготування вареників / Фото зі сторінки шеф-кухаря
- Подавайте вареники з підливкою або вершковим маслом. Якщо їх не змастити – вони злипнуться.
Смачного!