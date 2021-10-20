Новий погляд на улюблену страву: рецепт сирників з горішками без цукру
20 жовтня 2021 , 11:26Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Fat Killers
Існує багато рецептів сирників: з родзинками, журавлиною, бананом, шоколадом. Ми пропонуємо вам приготувати сирники з горішками – смачно та ситно.
Оскільки в рецепті не використовується цукор – сирники низькокалорійні та дієтичні. Щодо вибору горіхів – все залежить від ваших смаків: волоські, фундук, мигдаль чи кеш'ю.
Читайте також Як витрачати менше часу на приготування страв: 10 дієвих порад
Дієтичні сирники з горіхами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 6 штук
Сирники з горіхами / Фото Fat Killers
– 200 г домашнього сиру;
– 1 сире яйце;
– 2 – 3 ст. л. борошна;
– 40 – 60 г улюблених горіхів;
– підсолоджувач;
– ½ ч. л. ванільного цукру;
– кокосова олія для смаження.
Приготування:
- У глибокому посуді змішайте домашній сир, яйце, підсолоджувач. Висипте борошно та ванільний цукор і замісіть тісто.
- Горіхи обсмажте на сухій сковорідці та подрібніть.
- Відправте горіхи до сирної маси та перемішайте.
- Сформуйте з тіста круглі сирники.
- Обваляйте їх в борошні.
- Розігрійте сковорідку з кокосовою олією та обсмажте сирники з обох сторін до рум'яної скоринки.
Сирники з горіхами / Фото Fat Killers
- Готові сирники подавайте до столу зі сметаною або грецьким йогуртом. Смачного!