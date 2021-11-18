Новий тренд в кулінарії: Расмус Кофоед виключив м'ясо з меню Geranium

Відомий шеф-кухар Расмус Кофоед повідомив, що з січня 2022 року він прибере м’ясо з меню свого ресторану Geranium, який зараз посідає друге місце в списку 50 найкращих ресторанів світу.

Расмус Кофоед – відомий шеф-кухар та власник трьох зірок Мішлен, вирішив кардинально змінити меню свого ресторану Geranium, виключивши з нього все м'ясо.

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У результаті повної зміни меню у ньому залишитися тільки риба та морепродукти у поєднанні з овочами та фруктами. Колеги Кофоеда зазначають, що такий сміливий крок сигналізує про ще більше зміни у світі кулінарії.



Вручення зірки Мішлен / Фото з гіду Мішлен

Я відчуваю, що настав час змін у Geranium, і я працюю над цим, поки ми говоримо. Не те щоб ми скасували всі фірмові страви, але ми їх більше не подаватимемо. Ось як я люблю речі, я люблю виклик у своєму житті. Моє наступне завдання — створити дивовижні нові страви для меню,

— сказав Кофоед.

Расмус Кофоед пропагує здоровий спосіб життя. Для команди кухарів ресторану він вже давно ввів частування буряковим соком, зокрема під час цьогорічного фіналу Bocuse d'Or.



Расмус Кофоед / Фото 50 найкращих ресторанів світу

Я думаю, що настав час змін, і для людей, які тут працюють, ми повинні постійно розвиватися,

– додав шеф-кухар.

Бажаємо кухарю успіху та натхнення на створення страв для нового рослинного меню в ресторані Geranium.

До слова, ресторанзайняв друге місце у списку 50 найкращих ресторанів світу.