Новорічні салати за 30 хвилин: рецепти з куркою та крабовими паличками

28 грудня 2021 , 17:06
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Джерело:

ютуб Лілії Цвіт

До Нового року залишилося кілька днів – настав час складати святкове меню. Ми підготували для вас два смачні та швидкі у приготуванні рецепти салатів з майонезом.

Ці новорічні салати ви приготуєте без зайвих зусиль. Вони смачні, яскраві та святкові. За бажанням приготуйте домашній майонез, щоб ваші салати були ще смачнішими.

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Рецепт салату з корейською морквою

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4


Скріншот з відео Лілії Цвіт

Інгредієнти:
 – 200 грамів корейської моркви;
 – 250 грамів маринованих печериць;
 – 3 відварених курячих яйця;
 – 3 штуки відвареної картоплі;
 – 1 куряче філе;
 – оливки;
 – 150 грамів майонезу.

Приготування:

  1. Викладіть на таріль гриби. Зверху натріть відварені курячі яйця та змастіть шаром майонезу.
  1. Заздалегідь відварену та охолоджену картоплю натріть на грубій тертці та викладіть шаром поверх майонезу.
  1. Знову змастіть все шаром майонезу. 
  1. Викладіть нарізане куряче філе, а зверху корейську моркву.
  1. Наріжте оливки половинками та задекоруйте салат.

Смачного!

Рецепт салату з ананасами

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4 – 6


Скріншот з відео Лілії Цвіт

Інгредієнти:
 – 500 грамів відварених печериць;
 – 1 банка консервованих ананасів;
 – 200 грамів крабових паличок;
 – 200 грамів твердого сиру;
 – 150 грамів майонезу.

Приготування:

  1. Заздалегідь відварені печериці розріжте на четвертинки. Викладіть в салатницю.
  1. Наріжте кубиками твердий сир, ананаси – шматочками, а крабові палички – кружальцями.
  1. Заправте салат майонезом та ретельно перемішайте.
  1. Викладіть салат у порційні піали та подавайте до столу.

Смачного!

Відеорецепт приготування новорічних салатів від Лілії Цвіт:

 

Автор: Богданна Рибак