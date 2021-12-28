Новорічні салати за 30 хвилин: рецепти з куркою та крабовими паличками
28 грудня 2021 , 17:06Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лілії Цвіт
До Нового року залишилося кілька днів – настав час складати святкове меню. Ми підготували для вас два смачні та швидкі у приготуванні рецепти салатів з майонезом.
Ці новорічні салати ви приготуєте без зайвих зусиль. Вони смачні, яскраві та святкові. За бажанням приготуйте домашній майонез, щоб ваші салати були ще смачнішими.
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Рецепт салату з корейською морквою
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4
Скріншот з відео Лілії Цвіт
– 200 грамів корейської моркви;
– 250 грамів маринованих печериць;
– 3 відварених курячих яйця;
– 3 штуки відвареної картоплі;
– 1 куряче філе;
– оливки;
– 150 грамів майонезу.
Приготування:
- Викладіть на таріль гриби. Зверху натріть відварені курячі яйця та змастіть шаром майонезу.
- Заздалегідь відварену та охолоджену картоплю натріть на грубій тертці та викладіть шаром поверх майонезу.
- Знову змастіть все шаром майонезу.
- Викладіть нарізане куряче філе, а зверху корейську моркву.
- Наріжте оливки половинками та задекоруйте салат.
Смачного!
Рецепт салату з ананасами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4 – 6
Скріншот з відео Лілії Цвіт
– 500 грамів відварених печериць;
– 1 банка консервованих ананасів;
– 200 грамів крабових паличок;
– 200 грамів твердого сиру;
– 150 грамів майонезу.
Приготування:
- Заздалегідь відварені печериці розріжте на четвертинки. Викладіть в салатницю.
- Наріжте кубиками твердий сир, ананаси – шматочками, а крабові палички – кружальцями.
- Заправте салат майонезом та ретельно перемішайте.
- Викладіть салат у порційні піали та подавайте до столу.
Смачного!
Відеорецепт приготування новорічних салатів від Лілії Цвіт: