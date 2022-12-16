Салат, який сподобається усім гостям: рецепт з куркою
16 грудня 2022, 13:04Читать новость на русском
Джерело:Інстаграм Таті Чуднова
Взимку багато святкувань: від Романа й аж до Йордану. Всі вони завжди із застіллями та постійною думкою: що ж приготувати ще, щоб здивувати кожного гостя?!
Ми підготували для вас рецепт салату, який сподобається усім гостям. Його основним інгредієнтом є курочка, а її смак доповнює пікантна морква по-корейськи та ніжний сир.
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Такий салат простий у приготуванні, надзвичайно смачний і ситний. Він яскраво доповнить святковий стіл, і не тільки.
Рецепт святкового салату з куркою
- Час: 45 – 55 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 1 куряче філе;
– 150 грамів сиру моцарела;
– 100 грамів корейської моркви;
– 5 штук курячих яєць;
– майонез.
Приготування:
- Запікаємо або відварюємо куряче філе зі спеціями та сіллю.
- Відварюємо яйця та відділяємо жовток від білка.
- Натираємо сир та білок на тертці. Жовток перетираємо виделкою.
- Викладаємо все шарами чергуючи начинку з майонезом: курка, корейська морква, яєчний білок, жовток.
- Відправляємо салат у холодильник на 30 хвилин. Знімаємо форму та подаємо на стіл.
Смачного!