Салат, який сподобається усім гостям: рецепт з куркою

16 грудня 2022, 13:04
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Джерело:

Інстаграм Таті Чуднова

Взимку багато святкувань: від Романа й аж до Йордану. Всі вони завжди із застіллями та постійною думкою: що ж приготувати ще, щоб здивувати кожного гостя?!

Ми підготували для вас рецепт салату, який сподобається усім гостям. Його основним інгредієнтом є курочка, а її смак доповнює пікантна морква по-корейськи та ніжний сир.

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Такий салат простий у приготуванні, надзвичайно смачний і ситний. Він яскраво доповнить святковий стіл, і не тільки.

Рецепт святкового салату з куркою

  • Час: 45 – 55 хвилин
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – 1 куряче філе;
 – 150 грамів сиру моцарела;
 – 100 грамів корейської моркви;
 – 5 штук курячих яєць;
 – майонез.

Приготування:

  • Запікаємо або відварюємо куряче філе зі спеціями та сіллю.
  • Відварюємо яйця та відділяємо жовток від білка.
  • Натираємо сир та білок на тертці. Жовток перетираємо виделкою.
  • Викладаємо все шарами чергуючи начинку з майонезом: курка, корейська морква, яєчний білок, жовток.
  • Відправляємо салат у холодильник на 30 хвилин. Знімаємо форму та подаємо на стіл.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак