Салат, який сподобається усім гостям: рецепт з куркою

Взимку багато святкувань: від Романа й аж до Йордану. Всі вони завжди із застіллями та постійною думкою: що ж приготувати ще, щоб здивувати кожного гостя?!

Ми підготували для вас рецепт салату, який сподобається усім гостям. Його основним інгредієнтом є курочка, а її смак доповнює пікантна морква по-корейськи та ніжний сир.

Читайте також Ідеальне завершення робочого тижня: готуємо гомілки в соєво-медовій глазурі

Такий салат простий у приготуванні, надзвичайно смачний і ситний. Він яскраво доповнить святковий стіл, і не тільки.

Рецепт святкового салату з куркою

Час: 45 – 55 хвилин

45 – 55 хвилин Порції: 4 – 6

– 1 куряче філе;– 150 грамів сиру моцарела;– 100 грамів корейської моркви;– 5 штук курячих яєць;– майонез.

Приготування:

Запікаємо або відварюємо куряче філе зі спеціями та сіллю.

Відварюємо яйця та відділяємо жовток від білка.

Натираємо сир та білок на тертці. Жовток перетираємо виделкою.

Викладаємо все шарами чергуючи начинку з майонезом: курка, корейська морква, яєчний білок, жовток.

Відправляємо салат у холодильник на 30 хвилин. Знімаємо форму та подаємо на стіл.

Смачного!