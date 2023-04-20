Чим будуть частувати: як виглядатиме обід на честь коронації Чарльза III

Офіційна коронація Чарльза III відбудеться 6 травня у Вестмінстерському абатстві. Після цього всіх охочих запрошують на особливі обіди.

У рамках святкувань коронації буде проведено Коронаційний Великий обід, щоб всі могли зібратися разом та відзначити цю особливу подію. Що цікавого буде на цьому святі та яких сюрпризів можна чекати від кухні?

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Як буде проходити особливий обід

Щоб відзначити офіційну коронацію короля Чарльза III як правлячого монарха Великої Британії, по всій країні проведуть святкові трапези. Ці заходи організовує освітня благодійна організація Eden Project.

Запрошення на коронацію / Фото daily mail

Великий обід збирає сусідів і громади разом, щоб подружитися, поїсти та розважитися. Отримайте свій безплатний набір і почніть планувати щось приємне!

– стверджують у заяві на вебсайті Eden Project.

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Таким чином, кожен охочий може стати частиною історії та приєднатися до мільйонів людей по всій Великобританії.

Що в меню

Король Чарльз III та Камілла, королева-консорт, офіційно обрали коронаційний кіш як страву для Великого обіду.

Кіш – це відкритий пиріг з рубаного тіста з високими бортами. У нього додають будь-яку начинку.

До складу цієї страви входять такі інгредієнти як шпинат, боби, сир і естрагон. Пиріг можна куштувати гарячим або холодним.

Рецепт був обраний після консультації з королівським шеф-кухарем Марком Фланаганом. Кіш обрали з поміж трьох офіційних страв, які були оприлюднені.

Король Чарльз ІІІ / Фото getty images

Перший варіант — це смажена ягнятина з маринадом в азійському стилі. Також розглядали баклажани з заправкою з йогурту та чатні зі смаженою цибулею.

Щодо солоденького, то відомий шеф-кухар Адам Хендлінг винайшов традиційний королівський десерт з полуницею та імбиром.

Як можна долучитися до обіду

По всій Великій Британії відбувається кілька великих обідів. Щоб знайти найближчий, варто скористатися інтерактивною картою на вебсайті Eden Project.