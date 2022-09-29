Обід за 30 хвилин: курячі фрикадельки з грибами в сметані

29 вересня 2022 , 14:11
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Джерело:

інстаграм Смачні домашні рецепти

Курячі фрикадельки – це завжди вдалий вибір для швидкого обіду чи навіть вечері. А якщо подати їх ще й зі сметаною та грибами – смакота!

Фрикадельки з грибами в сметані – відмінний варіант для ситного прийому їжі. Вони чудово поєднуються з відвареною картоплею, макаронами чи улюбленою кашею: кіноа, гречкою та навіть перловкою.

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Рецепт курячих фрикадельок з грибами

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4
Інгредієнти:
 – 450 – 500 грамів курячого фаршу;
 – половина великої ріпчастої цибулі;
 – 1 середня морква;
 – 1/5 батону;
 – 1 яйце;
 – 2 – 3 зубчики часнику;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – щедра дрібка орегано.
Для соусу:
– 10 середніх печериць;
– половина великої ріпчастої цибулі;
– 1 зубчик часнику;
– 1 столова ложка пшеничного борошна;
– 350 грамів жирної сметани;
– 350 грамів молока;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– мускатний горіх на кінчику ножа.

️Приготування:

  • Батон замочуємо водою або молоком, нарізаємо цибулю, натираємо на маленькій тертці моркву і часник. Змішуємо всі інгредієнти разом, батон віджимаємо й додаємо до фаршу. Солимо, перчимо і додаємо орегано. Формуємо однакові за розміром фрикадельки.
  • ️Фрикадельки підсмажуємо на невеликій кількості олії до злегка золотистої скоринки, вони не мають бути повністю готові, адже будуть ще тушкуватися в соусі.
  • ️Для соусу нарізаємо цибулю, подрібнюємо часник і довільно нарізаємо печериці.
  • ️До сметани додаємо борошно, розмішуємо і вливаємо молоко.
  • ️В тій же сковороді підсмажуємо цибулю до золотистої скоринки, додаємо часник, гриби, перемішуємо ложкою.  Заливаємо все сметаною, солимо, перчимо, додаємо мускатний горіх та доводимо до кипіння.  Відправте туди фрикадельки.
  • Далі перемішуємо всі інгредієнти, закриваємо кришкою і тушкуємо на маленькому вогні 15 хвилин.
  • ️В кінці додаємо 2 лаврові листочки і вимикаємо вогонь.
  • ️Дайте готовим фрикаделькам трішки охолонути.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак