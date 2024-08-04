Такий компот варто мати у кладовці, адже це чудова альтернатива звичним солодким напоям. Рецепт настільки легкий, що знайти виправдання та не повторити його вкрай важко.

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Компот з яблук

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– близько 1,5 кілограма яблук;

– 8 – 12 столових ложок цукру (2 – 3 столові ложки на 1 літрову банку);

– вода.

Приготування:

Яблука промийте. Не очищайте їх і не видаляйте плодоніжки. Вибирайте невеликі здорові яблука. Помийте і простерилізуйте 3-літрові банки (або трохи більше, якщо вам здається, що в них яблука краще помістяться). У банки укладіть яблука так, щоб кожна ємність була заповнена досить щільно. У кожну банку насипати по 2 – 3 столові ложки дрібного білого цукру. Ви також можете використовувати коричневий цукор або мед, або навіть низькокалорійні замінники. Яблука залийте звичайною водою (бажано фільтрованою або кип’яченою, не обов’язково гарячою). Залиште принаймні 1 сантиметр вільного простору під кришкою. Закрийте банки. Вистеліть дно великої каструлі бавовняною тканиною. Розкладіть банки з компотом. Налийте воду майже до верху кришки. Доведіть до кипіння і зменшіть потужність конфорки до мінімуму. Компот з яблук на зиму пастеризувати 15 хвилин після закипання води. Якщо цукор не повністю розчинився, ще гарячі банки обережно переставте. Дайте їм повністю охолонути, а потім перекладіть в комору.

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