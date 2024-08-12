Таким огіркам позаздрить навіть свекруха: ця закрутка перевершить всі інші
12 серпня 2024, 21:31Читать новость на русском
Джерело:Beszamel
Літо – найкраща пора для приготування консервації з огірків, яка буде тішити нас своїм смаком цілий рік. Замість традиційних маринованих варто спробувати медово-гірчичні огірки.
Ці кисло-солодкі солоні огірки мають чудовий вигляд та неймовірно апетитні. Вони набувають свого неповторного смаку завдяки кільком ключовим добавкам.
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Медово-гірчичні огірки
- Час: 1 година
- Порцій: 6
– 1 кілограм огірків, нарізаних соломкою;
– 1 чашка білого оцту;
– 1 склянка води;
– пів склянки меду;
– 1/4 склянки діжонської гірчиці;
– 1 столова ложка спецій для маринування;
– 1 столова ложка насіння кропу;
– 1 чайна ложка часникового порошку;
– пів чайної ложки солі.
Приготування:
- У великій каструлі змішайте оцет, воду, мед і діжонську гірчицю. Додайте спеції для маринування, насіння фенхелю, часниковий порошок і сіль.
- Доведіть суміш до кипіння, а потім варіть приблизно 5 хвилин. Огірки помийте та наріжте соломкою.
- Розкладіть нарізані огірки в чисті стерилізовані банки, залишивши зверху трохи місця.
- Залийте огірки гарячим розсолом, залишаючи приблизно 1 сантиметр вільного місця зверху кожної банки.
- Слідкуйте, щоб огірки були покриті розсолом повністю.
- Щільно закрийте банки кришками та поставте їх у велику каструлю з гарячою водою.
- Прокип’ятіть банки на водяній бані 10 хвилин, щоб забезпечити правильну пастеризацію.
- Після пастеризації вийміть банки з води та залишіть до повного охолодження.
- Зберігайте банки в прохолодному темному місці принаймні 2 тижні перед вживанням, щоб аромати злилися.