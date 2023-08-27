Окремі види маринаду відрізняються лише пропорціями та добавками, але основні інгредієнти завжди однакові. Майже в кожному рецепті міститься вода, оцет, цукор і сіль.

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Ідеальний маринад для огірків

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Чудова консервація / Фото для ілюстрації unsplash

Інгредієнти:

– 6 кілограмів огірків;

– 2 лаврових листи на банку;

– перець запашний 6 зерен на банку;

– перець чорний 2 зерна на банку;

– гірчиця у зернах половина чайної ложки на банку;

– кружечки моркви 1 – 2 на банку;

– зубчик часнику на банку;

– шматочок кореня хрону на банку;

– зонтик кропу на банку;

– 1,5 літра оцту 8 – 10%;

– 5 літрів води;

– 10 столових ложок цукру;

– 5 столових лодок солі.

Приготування:

Закип'ятіть воду з сіллю, оцтом і цукром.

На 1 літр води дайте 1,5 столових ложки солі і 2 столові ложки цукру.

Огірки ретельно промийте і замочіть на 2 години.

У кожну банку покладіть парасольки кропу, 1 – 2 скибочки моркви, скибочку хрону, половину чайної ложки зерен гірчиці, 1 – 2 лаврових листки, 6 зерен запашного перцю, зубчик часнику, 2 зерна чорного перцю.

Укладіть огірки в банки.

Згодом покладіть парасольки кропу.

Залийте гарячим розсолом і закупорте банки.

Пастеризуйте 5 хвилин з моменту закипання води.

Через цей час вийміть банки, перевірте, чи добре затягнулися кришки і залиште остигати, поставивши догори дном.

Час пастеризації залежить від розміру банок. Після охолодження заберіть банки в льох.

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