Окремі види маринаду відрізняються лише пропорціями та добавками, але основні інгредієнти завжди однакові. Майже в кожному рецепті міститься вода, оцет, цукор і сіль.

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Ідеальний маринад для огірків

  • Час: 1 година
  • Порцій: 6

Чудова консервація / Фото для ілюстрації unsplash

Приготування:

  • Закип'ятіть воду з сіллю, оцтом і цукром.
  • На 1 літр води дайте 1,5 столових ложки солі і 2 столові ложки цукру.
  • Огірки ретельно промийте і замочіть на 2 години.
  • У кожну банку покладіть парасольки кропу, 1 – 2 скибочки моркви, скибочку хрону, половину чайної ложки зерен гірчиці, 1 – 2 лаврових листки, 6 зерен запашного перцю, зубчик часнику, 2 зерна чорного перцю.
  • Укладіть огірки в банки.
  • Згодом покладіть парасольки кропу.
  • Залийте гарячим розсолом і закупорте банки.
  • Пастеризуйте 5 хвилин з моменту закипання води.
  • Через цей час вийміть банки, перевірте, чи добре затягнулися кришки і залиште остигати, поставивши догори дном.
  • Час пастеризації залежить від розміру банок. Після охолодження заберіть банки в льох.