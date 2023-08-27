Як приготувати ідеальний маринад для огірків: скільки солі, цукру та оцту треба додавати

Маринад визначає не тільки довговічність закрутки, але і смак консервації. У пік заготівель на зиму виникає питання про те, скільки і яких інгредієнтів слід додавати до огірків.

Окремі види маринаду відрізняються лише пропорціями та добавками, але основні інгредієнти завжди однакові. Майже в кожному рецепті міститься вода, оцет, цукор і сіль.

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Ідеальний маринад для огірків

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Чудова консервація / Фото для ілюстрації unsplash

– 6 кілограмів огірків;– 2 лаврових листи на банку;– перець запашний 6 зерен на банку;– перець чорний 2 зерна на банку;– гірчиця у зернах половина чайної ложки на банку;– кружечки моркви 1 – 2 на банку;– зубчик часнику на банку;– шматочок кореня хрону на банку;– зонтик кропу на банку;– 1,5 літра оцту 8 – 10%;– 5 літрів води;– 10 столових ложок цукру;– 5 столових лодок солі.

Приготування:

Закип'ятіть воду з сіллю, оцтом і цукром.

На 1 літр води дайте 1,5 столових ложки солі і 2 столові ложки цукру.

Огірки ретельно промийте і замочіть на 2 години.

У кожну банку покладіть парасольки кропу, 1 – 2 скибочки моркви, скибочку хрону, половину чайної ложки зерен гірчиці, 1 – 2 лаврових листки, 6 зерен запашного перцю, зубчик часнику, 2 зерна чорного перцю.

Укладіть огірки в банки.

Згодом покладіть парасольки кропу.

Залийте гарячим розсолом і закупорте банки.

Пастеризуйте 5 хвилин з моменту закипання води.

Через цей час вийміть банки, перевірте, чи добре затягнулися кришки і залиште остигати, поставивши догори дном.

Час пастеризації залежить від розміру банок. Після охолодження заберіть банки в льох.

Не тільки маринувати чи квасити: що ще можна приготувати зна зиму.