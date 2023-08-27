Як приготувати ідеальний маринад для огірків: скільки солі, цукру та оцту треба додавати
27 серпня 2023, 15:12Читать новость на русском
Джерело:przyslij przepis
Маринад визначає не тільки довговічність закрутки, але і смак консервації. У пік заготівель на зиму виникає питання про те, скільки і яких інгредієнтів слід додавати до огірків.
Окремі види маринаду відрізняються лише пропорціями та добавками, але основні інгредієнти завжди однакові. Майже в кожному рецепті міститься вода, оцет, цукор і сіль.
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Ідеальний маринад для огірків
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Чудова консервація / Фото для ілюстрації unsplashІнгредієнти:
– 6 кілограмів огірків;
– 2 лаврових листи на банку;
– перець запашний 6 зерен на банку;
– перець чорний 2 зерна на банку;
– гірчиця у зернах половина чайної ложки на банку;
– кружечки моркви 1 – 2 на банку;
– зубчик часнику на банку;
– шматочок кореня хрону на банку;
– зонтик кропу на банку;
– 1,5 літра оцту 8 – 10%;
– 5 літрів води;
– 10 столових ложок цукру;
– 5 столових лодок солі.
Приготування:
- Закип'ятіть воду з сіллю, оцтом і цукром.
- На 1 літр води дайте 1,5 столових ложки солі і 2 столові ложки цукру.
- Огірки ретельно промийте і замочіть на 2 години.
- У кожну банку покладіть парасольки кропу, 1 – 2 скибочки моркви, скибочку хрону, половину чайної ложки зерен гірчиці, 1 – 2 лаврових листки, 6 зерен запашного перцю, зубчик часнику, 2 зерна чорного перцю.
- Укладіть огірки в банки.
- Згодом покладіть парасольки кропу.
- Залийте гарячим розсолом і закупорте банки.
- Пастеризуйте 5 хвилин з моменту закипання води.
- Через цей час вийміть банки, перевірте, чи добре затягнулися кришки і залиште остигати, поставивши догори дном.
- Час пастеризації залежить від розміру банок. Після охолодження заберіть банки в льох.