Рецепт окрошки на квасі з йогуртом від шеф-кухаря Миколи Люлька та його донечки Злати

Микола Люлько – суперфіналіст кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" 3 сезону, люблячий батько та вправний шеф-кухар поділився рецептом справжньої окрошки, яку приготував разом зі своєю донькою Златою. До речі, а ви знали, що окрошка в Болгарії називається "таратор"? Що цікаво, у багатьох селах та маленьких містах цю страву досі називають просто "квас".

Окрошка – смачна та легка літня страва. У багатьох ресторанах на першу страву подають саме окрошку.

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Назва окрошки виникла від методу нарізки овочів у страві. Зазвичай, до страви додають всі інгредієнти, що залишилися у холодильнику.

Класичні інгредієнти, які додають до страви – це відварне м'ясо, яйця, свіжі огірки, редиска, картопля, зелень, квас та сметана. Поширена помилка – додавати до страви темний квас.

Найкращим вибором для окрошки є світлий квас – білий. Він володіє нейтральним смаком та несолодким смаком.

Рецепт окрошки з квасом та йогуртом

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2



Микола Люлько та його донька Злата / Скріншот з відео

У великій мисці змішайте гірчицю, сіль, грецький йогурт та квас. Ретельно перемішайте заправку для страви.





Скріншот з відео

Відваріть курячі яйця у підсоленій воді до готовності. Зніміть шкарлупу.





Скріншот з відео

Розріжте огірок навпіл. Наріжте довгими смужками.





Скріншот з відео

Кожну смужку огірка наріжте соломкою. Також соломкою наріжте яйця, картоплю, редиску.





Скріншот з відео

Змішайте всі овочі в посуді для сервірування страви. Дрібно наріжте зелень.





Скріншот з відео

Прошуто наріжте тонкою соломкою. Викладіть по центру тарілки.





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Додайте до заправки лимонний сік та цедру. Ще раз перемішайте.





Скріншот з відео

Тонкою цівкою влийте заправку до нарізаних інгредієнтів.





Скріншот з відео

Окрошка готова. Смачного!

– 2 шт. редиски;– 60 г картоплі;– 40 г свіжого огірка;– 60 г прошуто;– 2 шт. курячого яйця;– 4 пера зеленої цибулі;– 4 гілочки кропу;– 600 мл білого квасу;– 220 мл грецького йогурту;– 80 г гірчиці;– 16 мл лимонного соку;– цедра одного лимона;– дрібка солі.

Рецепт окрошки на квасі з йогуртом – відео: