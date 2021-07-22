Рецепт окрошки на квасі з йогуртом від шеф-кухаря Миколи Люлька та його донечки Злати

22 липня 2021 , 11:44
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Джерело:

ютуб Миколи Люлька

Микола Люлько – суперфіналіст кулінарного шоу "Мастер Шеф. Професіонали" 3 сезону, люблячий батько та вправний шеф-кухар поділився рецептом справжньої окрошки, яку приготував разом зі своєю донькою Златою. До речі, а ви знали, що окрошка в Болгарії називається "таратор"? Що цікаво, у багатьох селах та маленьких містах цю страву досі називають просто "квас".

Окрошка – смачна та легка літня страва. У багатьох ресторанах на першу страву подають саме окрошку.

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Назва окрошки виникла від методу нарізки овочів у страві. Зазвичай, до страви додають всі інгредієнти, що залишилися у холодильнику. 

Класичні інгредієнти, які додають до страви – це відварне м'ясо, яйця, свіжі огірки, редиска, картопля, зелень, квас та сметана. Поширена помилка – додавати до страви темний квас.

Найкращим вибором для окрошки є світлий квас – білий. Він володіє нейтральним смаком та несолодким смаком.

Рецепт окрошки з квасом та йогуртом

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 2


Микола Люлько та його донька Злата / Скріншот з відео

Інгредієнти:
 – 2 шт. редиски;
 – 60 г картоплі;
 – 40 г свіжого огірка;
 – 60 г прошуто;
 – 2 шт. курячого яйця;
 – 4 пера зеленої цибулі;
 – 4 гілочки кропу;
  Для заправки:
 – 600 мл білого квасу;
 – 220 мл грецького йогурту;
 – 80 г гірчиці;
 – 16 мл лимонного соку;
 – цедра одного лимона;
 – дрібка солі.
  1. У великій мисці змішайте гірчицю, сіль, грецький йогурт та квас. Ретельно перемішайте заправку для страви. 


    Скріншот з відео
     
  2. Відваріть курячі яйця у підсоленій воді до готовності. Зніміть шкарлупу.


    Скріншот з відео
     
  3. Розріжте огірок навпіл. Наріжте довгими смужками.


    Скріншот з відео
     
  4. Кожну смужку огірка наріжте соломкою.
  5. Також соломкою наріжте яйця, картоплю, редиску.


    Скріншот з відео
     
  6. Змішайте всі овочі в посуді для сервірування страви.
  7. Дрібно наріжте зелень.


    Скріншот з відео
     
  8. Прошуто наріжте тонкою соломкою. Викладіть по центру тарілки.


    Скріншот з відео
     
  9. Додайте до заправки лимонний сік та цедру. Ще раз перемішайте.


    Скріншот з відео
     
  10. Тонкою цівкою влийте заправку до нарізаних інгредієнтів.


    Скріншот з відео
     
  11. Окрошка готова. Смачного!

Рецепт окрошки на квасі з йогуртом – відео:

 

Автор: Богданна Рибак