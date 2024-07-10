Найсмачніша страва літа: готуємо оладки з кабачків та картоплі

Кабачкові оладки – улюблена літня страва багатьох. З картоплею вони вдадуться ще смачнішими.

Такі оладки готуються дуже швидко та просто. Вони ідеально підійдуть до сніданку чи перекусу.

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Оладки з кабачків та картоплі

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 12

– 200 грамів кабачків;– 200 грамів картоплі;– 2 гілочки чебрецю;– перець, сіль до смаку;– 200 грамів моркви;– 100 грамів борошна;– 1 чайна ложка паприки;– 1 грам соди.

Приготування:

Вимийте та почистьте моркву і картоплю. У кабачків приберіть плодоніжки. Натріть овочі на великій терці. Додайте соду, сіль, паприку, чебрець, борошно та добре перемішайте. Розігрійте на пательні олію. Викладіть суміш, формуючи млинці. Смажте млинці до золотавої скоринки, періодично перевертаючи. Викладайте на паперовий рушник або серветку, щоб прибрати зайву олію.