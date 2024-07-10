Найсмачніша страва літа: готуємо оладки з кабачків та картоплі
10 липня 2024, 18:56Читать новость на русском
Джерело:Shuba
Кабачкові оладки – улюблена літня страва багатьох. З картоплею вони вдадуться ще смачнішими.
Такі оладки готуються дуже швидко та просто. Вони ідеально підійдуть до сніданку чи перекусу.
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Оладки з кабачків та картоплі
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 12
– 200 грамів кабачків;
– 200 грамів картоплі;
– 2 гілочки чебрецю;
– перець, сіль до смаку;
– 200 грамів моркви;
– 100 грамів борошна;
– 1 чайна ложка паприки;
– 1 грам соди.
Приготування:
- Вимийте та почистьте моркву і картоплю. У кабачків приберіть плодоніжки.
- Натріть овочі на великій терці. Додайте соду, сіль, паприку, чебрець, борошно та добре перемішайте.
- Розігрійте на пательні олію. Викладіть суміш, формуючи млинці.
- Смажте млинці до золотавої скоринки, періодично перевертаючи. Викладайте на паперовий рушник або серветку, щоб прибрати зайву олію.