Смакота без молока: оладки з чорницею та банановим кремом

Хочете здивувати домашніх яскравим сніданком? То приготуйте чорничні оладки з банановим кремом. Буде по-літньому барвисто й нереально смачно!

Оладки готуються за пів години, а настрій створюють на цілий день. Розпочніть день яскраво!

Читайте також Смакота на Різдво: салат цезар, курча тапака та запечені з овочами стегенця

До речі, у тісті на оладки немає молока. Тож вони чудово підійдуть для тих, у кого непереносимість лактози.

Рецепт чорничних оладок без молока

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2 – 3



Чорничні оладки / Фото Володимира Ярославського

– 180 грамів мороженої чорниці;– 70 грамів води;– 1 сире куряче яйце;– 25 грамів цукру;– 15 грамів олії;– 150 грамів борошна;– 10 грамів розпушувача.– 3 банани;– цедра апельсину;– 30 грамів цукру;– кленовий сироп або мед.

Приготування:

Розморозьте ягоди, влийте воду та перебийте все в однорідну масу за допомогою блендера.



Фото Володимира Ярославського

Додайте цукор, олію, яйце та перемішайте. Заздалегідь просіяне борошно та розпушувач висипте до ягідної маси та перемішайте до консистенції однорідного тіста.

Обсмажте оладки на розігрітій сковорідці з олією на маленькому вогні. Можна використати металеве кільце, щоб оладки були красивої форми.



Фото Володимира Ярославського

Для приготування крему розчиніть у сотейнику 30 грамів цукру та стільки ж води. Доведіть все до кипіння разом з цедрою апельсина.



Фото Володимира Ярославського

Додайте нарізані банани та готуйте ще 3 – 4 хвилини.



Фото Володимира Ярославського

Подавайте оладки до столу переклавши банановим кремом. Можна полити все медом або кленовим сиропом.

Смачного!

Текст публікації Володимира Ярославського:

Чорничні Оладки

180 г замороженої чорниці

70 г води

1 яйце

25 г цукру

15 г рослинної олії без запаху

150 г борошна

10 г розпушувачу

олія для смаження

Крем та прикраса:

3 банани

цедра апельсину

30 г цукру

кленовий сироп або мед

Ягоди розморожую, додаю воду і занурювальним блендером у стакані, роблю однорідну масу,

додаю у масу цукор, рослинну олію, яйце, перемішую і додаю просіяне борошно разом з розпушувачем.

Я смажу через кільце, щоб буди красиві, ви можете робити просто на пательні, на рослинній олії, на невеликому вогні, с обох сторін. Бо оладки швидко змінюють колір на поверхні. Перегортаєте оладки обережно і акуратно – вони дуже ще ніжні. Окремо готую бананове пюре з 2-х нарізаних бананів.

Спочатку роблю сироп 30 г цукру і 30 г воли доводжу до кипіння разом з цедрою апельсину, додаю порізаний банан і ще готую 3 – 4 хвилини (в мене зрілі були). Утворюється ароматне пюре

Подаю оладки перекладаючи банановим пюре, зверху кладу просто свіжий порізаний банан і поливаю щедро кленовим сиропом.