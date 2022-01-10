Смакота без молока: оладки з чорницею та банановим кремом
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Хочете здивувати домашніх яскравим сніданком? То приготуйте чорничні оладки з банановим кремом. Буде по-літньому барвисто й нереально смачно!
Оладки готуються за пів години, а настрій створюють на цілий день. Розпочніть день яскраво!
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До речі, у тісті на оладки немає молока. Тож вони чудово підійдуть для тих, у кого непереносимість лактози.
Рецепт чорничних оладок без молока
- Час: 30 хвилин
- Порції: 2 – 3
Чорничні оладки / Фото Володимира Ярославського
– 180 грамів мороженої чорниці;
– 70 грамів води;
– 1 сире куряче яйце;
– 25 грамів цукру;
– 15 грамів олії;
– 150 грамів борошна;
– 10 грамів розпушувача.
Для крему:
– 3 банани;
– цедра апельсину;
– 30 грамів цукру;
– кленовий сироп або мед.
Приготування:
- Розморозьте ягоди, влийте воду та перебийте все в однорідну масу за допомогою блендера.
Фото Володимира Ярославського
- Додайте цукор, олію, яйце та перемішайте. Заздалегідь просіяне борошно та розпушувач висипте до ягідної маси та перемішайте до консистенції однорідного тіста.
- Обсмажте оладки на розігрітій сковорідці з олією на маленькому вогні. Можна використати металеве кільце, щоб оладки були красивої форми.
Фото Володимира Ярославського
- Для приготування крему розчиніть у сотейнику 30 грамів цукру та стільки ж води. Доведіть все до кипіння разом з цедрою апельсина.
Фото Володимира Ярославського
- Додайте нарізані банани та готуйте ще 3 – 4 хвилини.
Фото Володимира Ярославського
- Подавайте оладки до столу переклавши банановим кремом. Можна полити все медом або кленовим сиропом.
Смачного!
Текст публікації Володимира Ярославського:
Чорничні Оладки
- 180 г замороженої чорниці
- 70 г води
- 1 яйце
- 25 г цукру
- 15 г рослинної олії без запаху
- 150 г борошна
- 10 г розпушувачу
- олія для смаження
- Крем та прикраса:
- 3 банани
- цедра апельсину
- 30 г цукру
- кленовий сироп або мед
Ягоди розморожую, додаю воду і занурювальним блендером у стакані, роблю однорідну масу,
додаю у масу цукор, рослинну олію, яйце, перемішую і додаю просіяне борошно разом з розпушувачем.
Я смажу через кільце, щоб буди красиві, ви можете робити просто на пательні, на рослинній олії, на невеликому вогні, с обох сторін. Бо оладки швидко змінюють колір на поверхні. Перегортаєте оладки обережно і акуратно – вони дуже ще ніжні. Окремо готую бананове пюре з 2-х нарізаних бананів.
Спочатку роблю сироп 30 г цукру і 30 г воли доводжу до кипіння разом з цедрою апельсину, додаю порізаний банан і ще готую 3 – 4 хвилини (в мене зрілі були). Утворюється ароматне пюре
Подаю оладки перекладаючи банановим пюре, зверху кладу просто свіжий порізаний банан і поливаю щедро кленовим сиропом.