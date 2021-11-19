Оладки на дріжджах: рецепт бабусиного сніданку від Володимира Ярославського

Оладки на дріжджах здавна готували у шкільних їдальнях, також ними залюбки частували бабусі, рясно поливши їх домашнім варенням або згущенкою. Володимир Ярославський пригадавши дитинство поділився з читачами рецептом оладок на дріжджах, які залюбки готує вдома.

Рецепт оладок на дріжджах

Час: 120 хвилин

120 хвилин Порції: 4

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Оладки / Фото зі сторінки Ярославського

Володимир Ярославський готує домашні оладки у два етапи, адже тісто повинне підійти, щоб бути пухким.

– 125 грамів теплої води;– 15 грамів цукру;– 3 – 4 грами сухих або 8 грамів свіжих дріжджів;– 60 грамів борошна.

Приготування:

У глибокому посуді змішайте всі інгредієнти та відправте постояти в теплому місці 15 хвилин.

Додайте до опари яєчний жовток, цукор, сіль, влийте теплого молока.

– 125 грамів теплого молока;– 1 сирий яєчний жовток;– 15 грамів цукру;– 190 грамів борошна;– дрібка солі.



Приготування оладок / Фото Володимира Ярославського

Перемішайте до однорідної консистенції.

Невеликими порціями вмішуйте до тіста борошно доки воно не стане як густа сметана.

Накрийте тісто рушником та відправте в тепле місце на годину.

Коли тісто піднялося у 2 – 3 рази переходимо до приготування оладок.

Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній оладки з обох сторін до рум'яної скоринки. Щоб оладки приготувалися всередині – накрийте їх кришкою.

Оладки готові. Смачного!

Текст публікації Володимира Ярославського:

Оладки на дріжджах

Досить прості, але ароматні і пухнасті. Нагадують мені дитинство - у нас у школі подавали такі на сніданок, поливши згущонкою.

Готую у 2 етапи:

125 г теплої води

15 г цукру

3-4 г сухих або 8 г свіжі з дріжджів

60 г звичайного борошна

Всі інгредієнти змішую вінчиком і даю постояти 15 хвилин в теплому місці, поки не почне з’являтись піна. Я дав пропорції на добру кількість дріжджів - тож має спрацювати.

Далі додаю:

125 г теплого молока

1 жовток

15 г цукру

190 г борошна

Трішечки солі

Замішую однорідне тісто, воно має тягнутися. Накриваю рушником і ставлю у тепле місце приблизно на годину (іноді навіть більше якщо холодно у приміщенні)

Тож теплим може бути мікрохвильовка зі стаканом окропу, або так само тепла духовка. (Температура води чи середовища має бути не вище 38 градусів)

Тісто підіймається у 2-2.5 рази

Готую пательню з олією - підігріваю на середньому вогні,

І великою ложкою обережно викладаю тісто на робочу поверхню.

Смажу з обох боків, обережно перегортаючи вироби.

Коли смажу з другого боку можу накривати пательню кришкою - щоб оладки приготувалися в середині.

Якщо берете подвійну закладку, замість 2-х жовтків можете узяти ціле яйце.

Менше борошна не треба брати, бо інакше оладки будуть опадати після приготування. Смачного.