Оладки на дріжджах: рецепт бабусиного сніданку від Володимира Ярославського
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Оладки на дріжджах здавна готували у шкільних їдальнях, також ними залюбки частували бабусі, рясно поливши їх домашнім варенням або згущенкою. Володимир Ярославський пригадавши дитинство поділився з читачами рецептом оладок на дріжджах, які залюбки готує вдома.
Рецепт оладок на дріжджах
- Час: 120 хвилин
- Порції: 4
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Оладки / Фото зі сторінки Ярославського
Володимир Ярославський готує домашні оладки у два етапи, адже тісто повинне підійти, щоб бути пухким.Інгредієнти:
– 125 грамів теплої води;
– 15 грамів цукру;
– 3 – 4 грами сухих або 8 грамів свіжих дріжджів;
– 60 грамів борошна.
Приготування:
- У глибокому посуді змішайте всі інгредієнти та відправте постояти в теплому місці 15 хвилин.
– 125 грамів теплого молока;
– 1 сирий яєчний жовток;
– 15 грамів цукру;
– 190 грамів борошна;
– дрібка солі.
- Додайте до опари яєчний жовток, цукор, сіль, влийте теплого молока.
Приготування оладок / Фото Володимира Ярославського
- Перемішайте до однорідної консистенції.
- Невеликими порціями вмішуйте до тіста борошно доки воно не стане як густа сметана.
- Накрийте тісто рушником та відправте в тепле місце на годину.
- Коли тісто піднялося у 2 – 3 рази переходимо до приготування оладок.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній оладки з обох сторін до рум'яної скоринки. Щоб оладки приготувалися всередині – накрийте їх кришкою.
Оладки готові. Смачного!
Текст публікації Володимира Ярославського:
Оладки на дріжджах
Досить прості, але ароматні і пухнасті. Нагадують мені дитинство - у нас у школі подавали такі на сніданок, поливши згущонкою.
Готую у 2 етапи:
125 г теплої води
15 г цукру
3-4 г сухих або 8 г свіжі з дріжджів
60 г звичайного борошна
Всі інгредієнти змішую вінчиком і даю постояти 15 хвилин в теплому місці, поки не почне з’являтись піна. Я дав пропорції на добру кількість дріжджів - тож має спрацювати.
Далі додаю:
125 г теплого молока
1 жовток
15 г цукру
190 г борошна
Трішечки солі
Замішую однорідне тісто, воно має тягнутися. Накриваю рушником і ставлю у тепле місце приблизно на годину (іноді навіть більше якщо холодно у приміщенні)
Тож теплим може бути мікрохвильовка зі стаканом окропу, або так само тепла духовка. (Температура води чи середовища має бути не вище 38 градусів)
Тісто підіймається у 2-2.5 рази
Готую пательню з олією - підігріваю на середньому вогні,
І великою ложкою обережно викладаю тісто на робочу поверхню.
Смажу з обох боків, обережно перегортаючи вироби.
Коли смажу з другого боку можу накривати пательню кришкою - щоб оладки приготувалися в середині.
Якщо берете подвійну закладку, замість 2-х жовтків можете узяти ціле яйце.
Менше борошна не треба брати, бо інакше оладки будуть опадати після приготування. Смачного.