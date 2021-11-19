Оладки на дріжджах: рецепт бабусиного сніданку від Володимира Ярославського

19 листопада 2021 , 12:05
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Джерело:

інстаграм Володимира Ярославського

Оладки на дріжджах здавна готували у шкільних їдальнях, також ними залюбки частували бабусі, рясно поливши їх домашнім варенням або згущенкою. Володимир Ярославський пригадавши дитинство поділився з читачами рецептом оладок на дріжджах, які залюбки готує вдома.

Рецепт оладок на дріжджах

  • Час: 120 хвилин
  • Порції: 4

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Оладки / Фото зі сторінки Ярославського

Володимир Ярославський готує домашні оладки у два етапи, адже тісто повинне підійти, щоб бути пухким.

Інгредієнти:
 – 125 грамів теплої води;
 – 15 грамів цукру;
 – 3 – 4 грами сухих або 8 грамів свіжих дріжджів;
 – 60 грамів борошна.

Приготування:

  1. У глибокому посуді змішайте всі інгредієнти та відправте постояти в теплому місці 15 хвилин.
Інгредієнти:
 – 125 грамів теплого молока;
 – 1 сирий яєчний жовток;
 – 15 грамів цукру;
 – 190 грамів борошна;
 – дрібка солі.
  1. Додайте до опари яєчний жовток, цукор, сіль, влийте теплого молока. 


Приготування оладок / Фото Володимира Ярославського

  1. Перемішайте до однорідної консистенції.
  1. Невеликими порціями вмішуйте до тіста борошно доки воно не стане як густа сметана.
  1. Накрийте тісто рушником та відправте в тепле місце на годину.
  1. Коли тісто піднялося у 2 – 3 рази переходимо до приготування оладок.
  1. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній оладки з обох сторін до рум'яної скоринки. Щоб оладки приготувалися всередині – накрийте їх кришкою.

Оладки готові. Смачного!

Текст публікації Володимира Ярославського:

Оладки на дріжджах

Досить прості, але ароматні і пухнасті. Нагадують мені дитинство - у нас у школі подавали такі на сніданок, поливши згущонкою.

Готую у 2 етапи:

125 г теплої води
15 г цукру
3-4 г сухих або 8 г свіжі з дріжджів
60 г звичайного борошна

Всі інгредієнти змішую вінчиком і даю постояти 15 хвилин в теплому місці, поки не почне з’являтись піна. Я дав пропорції на добру кількість дріжджів - тож має спрацювати.

Далі додаю:

125 г теплого молока
1 жовток
15 г цукру
190 г борошна
Трішечки солі

Замішую однорідне тісто, воно має тягнутися. Накриваю рушником і ставлю у тепле місце приблизно на годину (іноді навіть більше якщо холодно у приміщенні)
Тож теплим може бути мікрохвильовка зі стаканом окропу, або так само тепла духовка. (Температура води чи середовища має бути не вище 38 градусів)
Тісто підіймається у 2-2.5 рази

Готую пательню з олією - підігріваю на середньому вогні,
І великою ложкою обережно викладаю тісто на робочу поверхню.
Смажу з обох боків, обережно перегортаючи вироби.
Коли смажу з другого боку можу накривати пательню кришкою - щоб оладки приготувалися в середині.

Якщо берете подвійну закладку, замість 2-х жовтків можете узяти ціле яйце.
Менше борошна не треба брати, бо інакше оладки будуть опадати після приготування. Смачного.

Автор: Богданна Рибак