Шеф-кухар та суддя популярного кулінарного проєкту "Мастер Шеф" викликала не аби які овації останньою публікацією на своїй сторінці в соцмережі інстаграм. Ольга Мартиновська стурбована рівнем підготовки та навчання кухарів в Україні та анонсувала відкриття своєї власної кулінарної академії.

Читайте також Шеф-кухар Володимир Ярославський розповів де навчався кулінарії

Ось, що думає з цього приводу Ольга Мартиновська:

Кухар — важлива і добре оплачувана професія. Але в Україні вона знецінюється з точки зору освіти. Люди не приділяють належної уваги навчанню та отриманню повноцінної професії. Мене це справді непокоїть, і я хочу покращити стан базової кулінарної освіти в нашій країні, – відзначила Ольга Мартиновська.

Дівчина також навела приклад, який справді змушує задуматись над важливістю навчання шеф-кухарів, фахової підготовки. Дівчина стверджує, що на даний час в нашій країні, щоб назвати себе професіоналом достатньо пройти практику в ресторані та відправити резюме.

Чомусь в нашій країні для того, щоб бути шеф-кухарем, достатньо народитися трохи творчим і попрацювати 2 – 3 тижні у більш-менш пристойному ресторані. Далі написати про це в резюме і з гордо піднятою головою піти в гастрономічний світ, заявляючи, що ти — професіонал, – прокоментувала Ольга Мартиновська.

Шеф-кухар впевнена, що в Україні живуть тисячі талановитих потенційних шеф-кухарів, але через відсутність міцної кулінарної бази їхній розвиток не приносить результатів. Ольга Мартиновська вирішила закликати молодих шеф-кухарів до навчання, набуття нових знань, котрі надважливі для будь-якого кухаря.

Зі словами: "Ще зовсім трішки" Ольга Мартиновська анонсувала відкриття своєї кулінарної академії в Україні!