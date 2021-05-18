Ольга Мартиновська привітала Володимира Ярославського із відкриттям його нового закладу в Києві

Сьогодні, 18 травня 2021 року, талановитий український шеф-кухар та суддя кулінарного проєкту "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" – Володимир Ярославський відчинив двері свого нового ресторану CHEF’s TABLE у столиці. Його колега та подруга Ольга Мартиновська вже привітала ресторатора з чудовою подією та розповіла про їхні стосунки.

"Він — еталон шефа. Але в першу чергу того справжнього чоловіка, який у будь-яку погоду скаже: "Я виїжджаю", – цими словами Ольга Мартиновська розпочала публікацію-вітання на своїй сторінці в інстаграм до близького друга та колеги по проєкту "Мастер Шеф" – Володимира Ярославського.

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Сьогодні заклад шеф-кухаря Володимира Ярославського CHEF’s TABLE відчинив двері перед відвідувачами та його колега та подруга Оля Мартиновська не могла не привітати ресторатора з цією святковою подією.

Все, що ти створюєш, — справжнє, як і ти сам. Тому і приречене на успіх. Вова Lucky, життя тебе любить, і я розумію чому! Люблю, обіймаю та вітаю з початком нової історії, – зазначила дівчина у своєму інстаграм. ️

Ольга Мартиновська додала, що це не перший ресторан, котрий відкриває Володимир Ярославський, але у кожен свій заклад ресторатор вкладає всю свою душу та старання, щоб він був ідеальним.

Що відомо про концепцію закладу CHEF’s TABLE

За задумом ресторатора кожен гість CHEF’s TABLE зможе спілкуватись із шеф-кухарем, дивитись, як готують йому страву та дізнаватись від кухаря корисну інформацію щодо вибору вина, адже у закладі відкрита кухня.

Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський / Фото з інстаграму Володимира Ярославського

Також Ольга Мартиновська описала їхні стосунки, адже шанувальники суддів кулінарного проєкту "Мастер Шеф" вже давно "одружують" кухарів у соцмережах.

Ми називаємо наші стосунки комфортними. Разом нам добре відпочивати, їсти, худнути, плакати та реготати. Це той випадок, коли подобається все: пальці ніг, блискучі скроні, животик (до речі, де твій подівся?). Я захоплююся тобою і буду завжди ЗА тебе, – прокоментувала шеф-кухарка.

Які насправді стосунки між кулінарами: дружні чи романтичні, залишається тільки здогадуватись, та їхній робочий тандем – ідеальний.

Смачно 24 приєднується до привітань для Володимира Ярославського з нагоди відкриття ресторану CHEF’s TABLE та бажає успіху й вдячних і задоволених відвідувачів!