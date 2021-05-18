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Володимир Ярославський висловив слова підтримки, щодо нового проєкту колеги та подруги Ольги Мартиновської, а написав він її на своїй сторінці в інстаграм.

Моя Оля, я пишаюся тобою і завжди буду підтримувати! Особливо зараз, коли ти вирішила змінити світ... Для початку кулінарний, а далі побачимо. Вся кулінарна Україна сьогодні у твоїх руках, – прокоментував Володимир Ярославський.

До слова, Ольга Мартиновська запускає в Україні Першу кулінарну академію, у котрій зможуть навчатися всі охочі: від новачків та кухарів-початківців до власників малого кулінарного бізнесу.

Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський / Фото з інстаграму Ольги Мартиновської

Ресторатор активно підтримує дівчину у її починаннях та підготував для найкращого випускника Першої кулінарної академії Ольги Мартиновської подарунок – стажування у його новому закладі CHEF’s TABLE.

Найкращого учня Академії заберу на стажування у свій ресторан. Хороший шанс попрацювати разом, чи не так, – додав Володимир Ярославський.

За кілька днів також стартує попередня реєстрація на придбання спільної кулінарної книги Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського. Шеф-кухарі вклали у неї не тільки свої знання, кулінарні техніки та рецепти, а й свою душу.