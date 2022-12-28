Олів'є на будь-який смак: 5 рецептів святкового салату
28 грудня 2022, 14:24Читать новость на русском
Якщо ви відноситеся до тих людей, яким важко уявити святковий стіл без салату олів'є, 24 канал дібрав п'ять різних рецептів улюбленого салату на будь-який смак.
Олів'є – традиційний святковий салат, який часто готують на свята. Існує багато різноманітних варіантів цього салату: з куркою, вареною ковбасою, з рибою та навіть без м'яса.
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Найпопулярніші рецепти ми зібрали разом, аби ви могли обрати той, який найкраще підійде до свята.
Класичний салат олів'є з вареною ковбасою
- Час: 60 хвилин
- Порції: 8
– 400 грамів вареної ковбаси;
– 6 – 8 курячих яєць;
– 2 середні моркви;
– 4 картоплини;
– половина ріпчастої цибулі;
– банка консервованого горошку;
– 5 – 6 квашених огірків;
– майонез;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Відварюємо картоплю та моркву у підсоленій воді до готовності. Окремо відварюємо яйця, очищаємо від шкарлупи.
- Охолоджуємо та нарізаємо все дрібним кубиком.
- Аналогічно нарізаємо ковбасу, квашені огірки та цибулю та змішуємо все в салатниці. Додаємо горошок та чорний мелений перець.
- Заправляємо салат майонезом та подаємо до столу.
Смачного!
Олів'є з куркою
- Час: 60 хвилин
- Порції: 8
– 2 курячих філе;
– 6 курячих яєць;
– 2 середні моркви;
– 4 картоплини;
– половина ріпчастої цибулі;
– банка консервованого горошку;
– 5 – 6 квашених огірків;
– майонез;
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Відварюємо картоплю та моркву у підсоленій воді до готовності. Окремо відварюємо яйця, очищаємо від шкарлупи. Також окремо відварюємо куряче філе (45 хвилин).
- Охолоджуємо та нарізаємо все дрібним кубиком.
- Аналогічно нарізаємо квашені огірки та цибулю та змішуємо все в салатниці. Додаємо горошок та чорний мелений перець.
- Заправляємо салат майонезом, перемішуємо.
Смачного!
Олів'є з язиком
- Час: від 120 – 180 хвилин
- Порції: 6
– 350 – 400 грамів телячого язика;
– 200 грамів моркви;
– 400 грамів картоплі;
– 200 грамів свіжих огірків;
– 200 грамів квашених огірків;
– 100 грамів цибулі;
– 100 грамів консервованого зеленого горошку;
– 3 курячих яйця;
– 100 – 150 грамів майонезу;
– сіль.
Приготування:
- Відварюємо курячі яйця у підсоленій воді до готовності (8 хвилин). Окремо відварюємо картоплю та моркву, охолоджуємо.
- Заздалегідь відварюємо язик до готовності (1,5 – 2 години), охолоджуємо та знімаємо шкірку.
- Нарізаємо всі овочі та язик невеликими кубиками та перекладаємо в салатницю, заправляємо горошком та майонезом. Ретельно перемішуємо салат та додаємо спецій.
Смачного!
Олів'є з червоною рибою
- Час: 65 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 400 грамів слабосолоної червоної риби;
– 400 грамів картоплі;
– 300 грамів свіжих огірків;
– 3 курячих яйця;
– 200 грамів моркви;
– 50 грамів цибулі Марс;
– 100 грамів майонезу;
– сіль.
Приготування:
- Відварюємо яйця в підсоленій воді до готовності, охолоджуємо та очищаємо від шкарлупи. Нарізаємо яйця кубиками та відправляємо в салатницю.
- Окремо відварюємо картоплю та моркву, нарізаємо кубиками.
- Знімаємо з цибулі лушпиння та нарізаємо дрібним кубиком, додаємо до яєць.
- Аналогічно нарізаємо огірок, рибу дрібним кубиком та змішуємо з рештою в салатниці.
- Ретельно перемішуємо салат, заправляємо майонезом та сіллю.
Смачного!
Олів'є без м'яса – рецепт з печерицями
- Час: від 60 – 120 хвилин
- Порції: 4
– 2 – 3 картоплини;
– 1 середня морква;
– 5 курячих яєць;
– квашений огірок;
– 200 грамів печериць;
– консервований горошок;
– 2 – 3 столові ложки майонезу;
– ріпчаста або зелена цибуля (за бажанням);
– чорний мелений перець.
Приготування:
- Запікаємо в духовці картоплю та моркву. Кожен коренеплід загортаємо у фольгу та відправляємо в розігріту до 180 – 190 градусів духовку на 1,5 – 2 години. Якщо у вас не має можливості запікати овочі – відваріть їх до готовності у підсоленій воді 25 – 35 хвилин.
- Яйця, картоплю та моркву нарізаємо однаковими кубиками. Квашений огірок нарізаємо кубиками, але трохи дрібнішими, ніж овочі. Висипаємо баночку консервованого горошку.
- За бажанням додаємо нарізану дрібним кубиком ріпчасту цибулю, або заміняємо її на свіжу зелену.
- Нарізаємо гриби кубиками і обсмажуємо на олії з додаванням солі та перцю. Готові гриби додаємо до салату і солимо (за бажанням).
- Перед подачею заправляємо салат майонезом.
Нехай смакує!